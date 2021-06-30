Экономика

18:46 30.06.2021

"Укртранснафта" приняла в управление нефтепродуктопровод "Самара-Западное направление"

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"Укртранснафта" приняла в управление нефтепродуктопровод "Самара-Западное направление"

АО "Укртранснафта" подписала с Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) договор на управление украинской части нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" сроком на пять лет.

Как сообщила пресс-служба компании, согласно условиям договора "Укртранснафта" получила права и обязанности на осуществление хозяйственной деятельности по транспортировке, хранению, перевалке на автомобильный и железнодорожный транспорт нефтепродуктов.

Компания также обязуется в течение пяти лет обеспечивать не менее 1,1 млн грн ежемесячного дохода государству от управления нефтепродуктопроводом.

В пресс-службе отмечают, что "Укртранснафта" планирует в ближайшее время получить все предусмотренные законодательством Украины разрешения, согласования, согласия, свидетельства, лицензии и другие документы, необходимые для начала эксплуатации и надлежащего управления нефтепродуктопроводом.

Как сообщалось, "Укртранснафта" в конце февраля 2021 года начала прием на временное ответственное хранение арестованного имущества ООО "Прикарпатзахидтранс", в том числе объектов линейной части магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" (СЗН).

Позднее "Укртранснафта" была отобрана победителем конкурса на управляющего активами украинского участка нефтепродуктопровода. Для полноценной эксплуатации участка компании необходимо получить большое количество разрешительных документов.

Для управления нефтепродуктопроводом "Укртранснафта" создала в своей организационной структуре отдельный департамент в составе работников компании и прошлого эксплуатанта участка - ООО "Прикарпатзахидтранс".

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 11 июня предоставил "Укртранснафте" разрешение на концентрацию в виде получения в управление целостного имущественного комплекса ООО "Прикарпатзахидтранс".

Участок нефтепродуктопровода СЗН протяженностью около 1,1 тыс. км предназначен для прокачки дизельного топлива из РФ и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, в частности в Венгрию. Проектная мощность магистрали – 3,5 млн тонн в год.

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы страны.

Теги: #нефтепродуктопровод #укртранснафта
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