"Укртранснафта" объявила о поиске заказчиков на транспортировку по нефтепродуктопроводу СЗН

АО "Укртранснафта" объявила о поиске потенциальных заказчиков услуг на транспортировку по магистральному нефтепродуктопроводу "Самара – Западное направление" (СЗН).

Согласно объявлению на сайте компании, заявки от потенциальных поставщиков топлива для его транспортировки принимаются до 30 декабря 2021 года.

"Укртранснафта" отмечает, что нефтепродуктопровод заполнен дизельным топливом третьих лиц, не являющимся собственностью общества, поэтому основным требованием для потенциальных заказчиков услуг является гарантирование наличия в его собственности технологического объема нефтепродукта 70-140 тыс. тонн (в зависимости от маршрута транспортировки), который будет возвращен по истечении срока действия договора о транспортировке в течение 1-3 месяцев, или выкуплен компанией для собственных нужд.

"Укртранснафта" также уточнила пять критериев, в соответствии с которыми будут отбираться предложения потенциальных заказчиков:

- гарантирование заказа на транспортировку минимум на один год на условиях "качай или платы";

- гарантирование транспортировки не менее 100 тыс. тонн нефтепродуктов в месяц (1,2 млн тонн в год);

- гарантирование оплаты услуг на условиях 100% предоплаты стоимости транспортировки;

- обязательство заказчика по страхованию рисков потери принятых к транспортировке нефтепродуктов в результате злонамеренного повреждения нефтепродуктопровода;

- раскрытие полной информации о конечных бенефициарах для проведения анализа возможного применения к нему или связанных с ним лиц ограничительных мер (санкций) ООН, ЕС ил США.

Тарифы на транспортировку нефтепродуктов по территории Украины, при условии соответствия заказчика пяти критериям, по маршрутам транспортировки будут составлять (все – без НДС):

- граница Беларусь/Украина – ЛПДС "Новоград-Волынский" (Украина) – эквивалент $7 за одну метрическую тонну нефтепродукта, сданного в конечной точке маршрута;

- граница Беларусь/Украина – ЛПДС "5С" (Украина) – эквивалент $8 за одну метрическую тонну нефтепродукта, сданного в конечной точке маршрута;

- ЛПДС "5С" (Украина) – ПЗУ "Нирбогдань" (Венгрия), ПЗУ "Тисауйварош" (Венгрия) – эквивалент $10 за одну метрическую тонну нефтепродукта, сданного в конечной точке маршрута;

- граница Беларусь/Украина – ПЗУ "Нирбогдань", ПЗУ "Тисауйварош" – эквивалент $15 за одну метрическую тонну нефтепродукта, сданного в конечной точке маршрута.

Тарифы на транспортировку нефтепродуктов по территории Украины при условии несоответствия заказчика критериям 1-2 напрямую будут зависеть от предложенных объемов транспортировки и будут обсуждаться отдельно.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", наиболее вероятным заказчиком услуг по транспортировке по СЗН является трейдер Coral Energy.

Как сообщалось, участок нефтепродуктопровода СЗН протяженностью около 1,1 тыс. км предназначен для прокачки дизельного топлива из РФ и Беларуси, как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, в частности, в Венгрию. Проектная мощность магистрали – 3,5 млн тонн в год.

Трубопровод построен во времена СССР и после провозглашения независимости Украины должен был перейти в собственность государства на основании правопреемства, как магистральный. В то же время структура российской "Транснефти" не передала его в собственность Украины.

Украинский участок СЗН долгое время принадлежал ООО "Прикарпатзахидтранс" (Ровно), но в результат судебных разбирательств был возвращен в собственность государства в начале 2021 года.

Победителем конкурса на управляющего активами украинского участка нефтепродуктопровода стала "Укртранснафта", которая в сентябре 2021 года получила все необходимые документы для эксплуатации украинской ветки СЗН и подтвердила готовность восстановить его работу.

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы страны.