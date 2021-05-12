ФГИ подал иск о признании права госсобственности на часть нефтепродуктопровода СЗН

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) подал иск в суд с требованием признать за государством право собственности на часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" (СЗН).

Согласно сообщению ФГИ на сайте в среду, иск подан с целью защиты интересов государства на основе материалов, полученных Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) в ходе расследования уголовного производства по факту заведомо недостоверного вывода эксперта, на основании которого судом в 2017 году было отказано в признании права собственности на часть СЗН за государством.

При этом ФГИ не стал уточнять, в какой именно суд он подал иск.

В своем исковом заявлении ФГИ также просит суд отменить госрегистрацию права собственности ООО "ПрикарпатЗападтранс" и Южно-Западного акционерного общества трубопроводного транспорта нефтепродуктов на это имущество.

Вместе с тем ФГИ отметил, что решением судьи Высшего антикоррупционного суда от 23 февраля 2021 года запрещено распоряжение, отчуждение и пользование объектами и линейными участками, непосредственно задействованными в обеспечении производственной деятельности указанного комплекса.

Позже в этот же день глава ФГИ Дмитрий Сенниченко оценил иск в 284 млн грн, назвав его иском в деле "трубы Медведчука".

"Дело "трубы Медведчука": иск стоимостью 284 млн грн на 58 страницах!" – написал он в Facebook, отметив, что ФГИ вместе с НАБУ и САП подали иск для признания госсобственности на часть СЗН, проходящую территорией Украины, "которую перед этим контролировали структуры, связанные с пророссийским политиком".

Он добавил, что Фонд сейчас ведет 1860 судебных дел в интересах государства, связанных с возобновлением контроля над госпредприятиями, возвращением долгов и блокированием коррупционных схем, и активно сотрудничает с правоохранительными органами в этом направлении.

Со своей стороны, НАБУ в Facebook, сообщая о подаче Фондом иска в суд, добавил, что арест на имущество технологического комплекса наложен по прошению Бюро, а также Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщалось, СНБО 19 февраля поручил Кабинету министров Украины принять необходимые меры для возврата в государственную собственность части магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", проходящего через территорию Украины.

Правоохранительным органам поставлена задача выяснить обстоятельства, при которых госсобственность оказалась в частных руках.

В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на протяжении 2017-2019 годов было уничтожено почти 400 километров нефтепровода, назвав это диверсией, последствием которой будут уголовные дела и уголовная ответственность.

Ряд СМИ называл политика и бизнесмена Виктора Медведчука одним из бенефициаров СЗН. В то же время партия "Оппозиционная платформа – за жизнь" заявила, что Медведчук и члены его семьи не имели и не имеют отношения к нефтепродуктопроводу.

Украинский участок СЗН принадлежит "ПрикарпатЗападтранс" (Ривне), которое до 2016 года являлось структурным подразделением "Транснефтепродукта" российской "Транснефти". В феврале 2016 года "Транснефть" продала "ПрикарпатЗападтранс" швейцарской International Trading Partners AG. В марте 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил производственному унитарному предприятию "Нефтебитумный завод", принадлежащему крупному частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис", получить контроль над ООО "ПрикарпатЗападтранс".

"ПрикарпатЗападтранс" эксплуатирует участок СЗН протяженностью около 1,1 тыс. км, предназначенный для прокачки дизельного топлива из РФ и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, в частности в Венгрию. Проектная мощность магистрали - 3,5 млн тонн в год.