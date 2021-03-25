Экономика

17:06 25.03.2021

АРМА начало поиск управляющего участка нефтепровода "Самара-Западное направление"

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АРМА начало поиск управляющего участка нефтепровода "Самара-Западное направление"

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) объявило о начале конкурсного отбора управляющего для арестованной части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" (СЗН), принадлежащий ООО "ПрикарпатЗахидтранс", сообщает пресс-служба АРМА.

"Поскольку речь идет о стратегически важном объекте, к участникам конкурса предъявлены дополнительные требования, в частности наличие лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам на территории Украины, а также не менее пяти лет опыта соответствующей деятельности", - отметил глава АРМА Виталий Сигидин, цититуемый пресс-службой.

По его словам, документы на участие в конкурсе будут приниматься по 9 апреля включительно.

Как сообщалось, 23 февраля 2021 года Высший антикоррупционный суд принял решение об аресте и передаче в управление АРМА всего имущества и инфраструктуры стратегического нефтепровода СЗН. До определения победителя конкурса объект находится на ответственном хранении АО "Укртранснафта".

Участок нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" протяженностью около 1,1 тыс. км предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, в частности в Венгрию. Проектная мощность магистрали - 3,5 млн тонн в год.

Украинский участок СЗН до последнего времени принадлежал ООО "Прикарпатзахидтранс". До 2016 года компания являлось структурным подразделением "Транснефтепродукта" российской "Транснефти". В феврале 2016 года "Транснефть" продала "ПрикарпатЗахидтранс" швейцарской International Trading Partners AG.

В марте 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил производственному унитарному предприятию "Нефтебитумный завод", принадлежащему крупному частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис", получить контроль над "Прикарпатзахидтранс". В настоящее время "ПрикарпатЗахидтранс" принадлежит "Нефтебитумный завод" (51%), International Trading Partners (48%) и Анатолию Шеферу (1%).

Трубопровод был построен во времена СССР и после провозглашения независимости Украины должен был перейти в собственность государства на основании правопреемства, как магистральный. В то же время дочерняя компания российской АК "Транснефтепродукт" не передала его в собственность Украины. В 2011 году Хозяйственный суд Ровенской области признал право собственности на часть проходящего по территории Украины участка, а Апелляционный и Высший хозяйственный суды в 2014-2015 гг. решение подтвердили.

Однако в 2015 году Хозсуд Ривненской области решение отменил по якобы вновь открывшимся обстоятельствам. В дальнейшем, в 2017 году, тот же суд решением признал право собственности на часть нефтепродуктопровода за ООО "Прикарпатзахидтранс. В его основу было положено заключение судебной инженерно-технической экспертизы экспертов ГП "УкрГИАП" о том, что данный трубопровод не является магистральным. НАБУ считает такое заключение заведомо ложным, поэтому совместно с СБУ в феврале 2021 года предъявило подозрения эксперту.

Президент Украины Владимир Зеленский указом от 19 февраля 2021 года ввел в действие решение СНБО "О принятии мер для защиты имущественных интересов государства", которым, среди прочего, поручил Кабмину определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию части проходящего по территории Украины нефтепродуктопровода.

Глава СНБО Алексей Данилов дал указание всем соответствующим органам законным способом вернуть нефтепродуктопровод в собственность государства и разобраться, почему он оказался в частных руках.

"Нафтогаз Украины" 22 февраля разрешил АО "Укртранснафта" взять на временное хранение арестованное имущество ООО "Прикарпатзахидтранс" при условии соответствующей компенсации расходов за счет государства.

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы страны.

Теги: #сзн #арма
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