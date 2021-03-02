Политика

19:32 02.03.2021

Аваков: У Зеленского нашлась политическая воля занять однозначную позицию по нефтепродуктопроводу "Самара-Западное направление"

3 мин читать
Аваков: У Зеленского нашлась политическая воля занять однозначную позицию по нефтепродуктопроводу "Самара-Западное направление"

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что санкции, введённые на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 19 февраля обоснованы соответствующими документами, ряд уголовных производств по нефтепродуктопроводу "Самара-Западное направление" (СЗН) есть в расследовании полиции.

"То, что предоставлено, меня убедило. По этой же трубе есть несколько уголовных производств, находящихся и у нас, в том числе... Решением Ровенского областного суда было определено, что эта труба не принадлежит Украине, и ее забрали... И она теперь не принадлежит Украине. Теперь представьте: все эти годы этой трубой пользовались эти товарищи, огромное количество дел так или иначе получали отпор в судебной системе, потому что с той стороны было много денег и много политического и дополнительного интереса", - рассказал Аваков в эфире программы "В гостях у Гордона" во вторник.

"А теперь у Зеленского нашлась воля и он сказал - а давайте это остановим", - подчеркнул министерства внутренних дел.

По словам Авакова, глава государства "не колебался – он, как только ознакомился с фактами, сказал - так это кошмар".

Как сообщалось, СНБО поручил Кабинету министров принять необходимые меры для возврата в государственную собственность части магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", проходящего через территорию Украины. Правоохранительным органам поставлена задача выяснить обстоятельства, при которых госсобственность оказалась в частных руках.

Украинский участок СЗН принадлежит "ПрикарпатЗападтранс" (Ровно). До 2016 года "ПрикарпатЗападтранс" являлось структурным подразделением "Транснефтепродукта" российской "Транснефти". В феврале 2016 года "Транснефть" продала "ПрикарпатЗападтранс" швейцарской International Trading Partners AG. В марте 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил производственному унитарному предприятию "Нефтебитумный завод", принадлежащему крупному частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис", получить контроль над ООО "ПрикарпатЗападтранс".

В настоящее время ООО "ПрикарпатЗападтранс" с уставным капиталом 105 млн 563,427 тыс. грн принадлежит "Нефтебитумный завод" (51%), International Trading Partners (48%) и Анатолию Шеферу (1%).

В феврале 2021 года СБУ сообщила, что совместно с НАБУ задокументированы противоправные действия эксперта, который содействовал выведению из государственной собственности стратегического объекта нефтегазовой инфраструктуры. В НАБУ уточнили, что подозреваемая составила заведомо недостоверный вывод, ставший основанием для вынесения решения Хозяйственного суда Ровенской области, отказавшего в августе 2017 года в признании права собственности на часть нефтепродуктопроводов СНЗ за государством.

Как пояснили в НАБУ, соответствующий магистральный трубопровод был построен во времена СССР и после провозглашения независимости Украины должен был перейти в собственность государства на основании правопреемства. В то же время дочерняя компания российской АК "Транснефтепродукт" не передала указанный трубопровод в собственность Украины. В 2011 году Хозсуд Ровенской области признал право собственности на часть нефтепродуктопровода СНЗ, проходящего по территории Украины, за Украиной, а Апелляционный и Высший хозяйственный суды в 2014-2015 гг. решение подтвердили.

В то же время из-за выводов эксперта в 2015 году Хозсуд Ровенской области отменил это решение по якобы вновь открывшимся обстоятельствам. В дальнейшем, в 2017-м, тот же суд решением, в основе которого было заведомо ложное заключение судебной инженерно-технической экспертизы экспертов ГП "УкрГИАП", признал право собственности на часть нефтепродуктопровода СНЗ за ООО "ПрикарпатЗахидтранс".

Ряд СМИ называл политика и бизнесмена Виктора Медведучка одним из бенефициаров СЗН. В то же время партия "Оппозиционная платформа – за жизнь" заявила, что Медведчук и члены его семьи не имели и не имеют отношения к нефтепродуктопроводу.

В 2019 году выручка "ПрикарпатЗападтранс" составила 253,9 млн грн, в 2018-м – 319,5 млн грн, в 2017-м – 262 млн грн.

"ПрикарпатЗападтранс" эксплуатирует участок нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" протяженностью около 1,1 тыс. км, предназначенный для прокачки дизельного топлива из РФ и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, в частности в Венгрию. Проектная мощность магистрали - 3,5 млн тонн в год.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JMQ_7d20lfg

Теги: #президент #сзн #мвд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:24 02.03.2021
Шария внесли в базу розыска МВД Украины

Шария внесли в базу розыска МВД Украины

20:52 01.03.2021
Аваков о записи разговора Медведчука и Суркова: не последний разговор, там будет еще

Аваков о записи разговора Медведчука и Суркова: не последний разговор, там будет еще

20:04 01.03.2021
Глава МВД: реальных нестыковок в "деле Шеремета" нет

Глава МВД: реальных нестыковок в "деле Шеремета" нет

08:38 01.03.2021
Зеленский поздравил Грибаускайте с днем рождения

Зеленский поздравил Грибаускайте с днем рождения

06:36 01.03.2021
Токийская Олимпиада может предоставить Сеулу, Токио и Вашингтону шанс для переговоров с КНДР - президент Южной Кореи

Токийская Олимпиада может предоставить Сеулу, Токио и Вашингтону шанс для переговоров с КНДР - президент Южной Кореи

05:37 01.03.2021
Палата представителей Конгресса США одобрила предложенный Байденом пакет стимулов объемом $1,9 трлн

Палата представителей Конгресса США одобрила предложенный Байденом пакет стимулов объемом $1,9 трлн

10:22 28.02.2021
Байден одобрил применение в США еще одной вакцины от COVID-19

Байден одобрил применение в США еще одной вакцины от COVID-19

15:11 27.02.2021
МВД поблагодарило протестующих за мирную акцию на Банковой

МВД поблагодарило протестующих за мирную акцию на Банковой

19:03 26.02.2021
Зеленский сменил представителя Украины в подгруппе ТКГ по социально-экономическим вопросам

Зеленский сменил представителя Украины в подгруппе ТКГ по социально-экономическим вопросам

10:25 26.02.2021
Суд подтвердил, что украинская полиция на законных основаниях прекратила расследование по делу, где фигурировал Джо Байден – МВД Украины

Суд подтвердил, что украинская полиция на законных основаниях прекратила расследование по делу, где фигурировал Джо Байден – МВД Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минфин США объявил о санкциях в отношении Кириенко, Бортникова и еще пяти россиян

Украина рассчитывает, что ЕС введет санкции против нарушителей прав и свобод в оккупированном Крыму – МИД

Санкции ЕС против РФ останутся в силе, пока не будут реализованы Минские соглашения - президент Евросовета

Президент Евросовета: борьба с коррупцией и всеобъемлющая судебная реформа в Украине - важные условия программы макрофинансовой помощи и визовой либерализации

Зеленский: планирую подписать указ, который позволит внедрить Стратегию развития органов правосудия и конституционного судопроизводства

ПОСЛЕДНЕЕ

Минфин США объявил о санкциях в отношении Кириенко, Бортникова и еще пяти россиян

Администрация США обещает и дальше вводить санкции против РФ - СМИ

Украина рассчитывает, что ЕС введет санкции против нарушителей прав и свобод в оккупированном Крыму – МИД

Зеленский надеется дальнейшую мобилизацию давления ЕС на Россию в связи с ситуацией на Донбассе

Санкции ЕС против РФ останутся в силе, пока не будут реализованы Минские соглашения - президент Евросовета

Президент Евросовета: борьба с коррупцией и всеобъемлющая судебная реформа в Украине - важные условия программы макрофинансовой помощи и визовой либерализации

Зеленский приветствовал председателя Евросовета Мишеля с его первым визитом в Украину и на Донбасс

Зеленский: планирую подписать указ, который позволит внедрить Стратегию развития органов правосудия и конституционного судопроизводства

Гармаш: В политической подгруппе ТКГ впервые заговорили так называемые "эксперты" от ОРДЛО

Президент Молдовы назвала коррупцию причиной нерешенности конфликта в Приднестровье

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА