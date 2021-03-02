Аваков: У Зеленского нашлась политическая воля занять однозначную позицию по нефтепродуктопроводу "Самара-Западное направление"

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что санкции, введённые на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 19 февраля обоснованы соответствующими документами, ряд уголовных производств по нефтепродуктопроводу "Самара-Западное направление" (СЗН) есть в расследовании полиции.

"То, что предоставлено, меня убедило. По этой же трубе есть несколько уголовных производств, находящихся и у нас, в том числе... Решением Ровенского областного суда было определено, что эта труба не принадлежит Украине, и ее забрали... И она теперь не принадлежит Украине. Теперь представьте: все эти годы этой трубой пользовались эти товарищи, огромное количество дел так или иначе получали отпор в судебной системе, потому что с той стороны было много денег и много политического и дополнительного интереса", - рассказал Аваков в эфире программы "В гостях у Гордона" во вторник.

"А теперь у Зеленского нашлась воля и он сказал - а давайте это остановим", - подчеркнул министерства внутренних дел.

По словам Авакова, глава государства "не колебался – он, как только ознакомился с фактами, сказал - так это кошмар".

Как сообщалось, СНБО поручил Кабинету министров принять необходимые меры для возврата в государственную собственность части магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", проходящего через территорию Украины. Правоохранительным органам поставлена задача выяснить обстоятельства, при которых госсобственность оказалась в частных руках.

Украинский участок СЗН принадлежит "ПрикарпатЗападтранс" (Ровно). До 2016 года "ПрикарпатЗападтранс" являлось структурным подразделением "Транснефтепродукта" российской "Транснефти". В феврале 2016 года "Транснефть" продала "ПрикарпатЗападтранс" швейцарской International Trading Partners AG. В марте 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил производственному унитарному предприятию "Нефтебитумный завод", принадлежащему крупному частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис", получить контроль над ООО "ПрикарпатЗападтранс".

В настоящее время ООО "ПрикарпатЗападтранс" с уставным капиталом 105 млн 563,427 тыс. грн принадлежит "Нефтебитумный завод" (51%), International Trading Partners (48%) и Анатолию Шеферу (1%).

В феврале 2021 года СБУ сообщила, что совместно с НАБУ задокументированы противоправные действия эксперта, который содействовал выведению из государственной собственности стратегического объекта нефтегазовой инфраструктуры. В НАБУ уточнили, что подозреваемая составила заведомо недостоверный вывод, ставший основанием для вынесения решения Хозяйственного суда Ровенской области, отказавшего в августе 2017 года в признании права собственности на часть нефтепродуктопроводов СНЗ за государством.

Как пояснили в НАБУ, соответствующий магистральный трубопровод был построен во времена СССР и после провозглашения независимости Украины должен был перейти в собственность государства на основании правопреемства. В то же время дочерняя компания российской АК "Транснефтепродукт" не передала указанный трубопровод в собственность Украины. В 2011 году Хозсуд Ровенской области признал право собственности на часть нефтепродуктопровода СНЗ, проходящего по территории Украины, за Украиной, а Апелляционный и Высший хозяйственный суды в 2014-2015 гг. решение подтвердили.

В то же время из-за выводов эксперта в 2015 году Хозсуд Ровенской области отменил это решение по якобы вновь открывшимся обстоятельствам. В дальнейшем, в 2017-м, тот же суд решением, в основе которого было заведомо ложное заключение судебной инженерно-технической экспертизы экспертов ГП "УкрГИАП", признал право собственности на часть нефтепродуктопровода СНЗ за ООО "ПрикарпатЗахидтранс".

Ряд СМИ называл политика и бизнесмена Виктора Медведучка одним из бенефициаров СЗН. В то же время партия "Оппозиционная платформа – за жизнь" заявила, что Медведчук и члены его семьи не имели и не имеют отношения к нефтепродуктопроводу.

В 2019 году выручка "ПрикарпатЗападтранс" составила 253,9 млн грн, в 2018-м – 319,5 млн грн, в 2017-м – 262 млн грн.

"ПрикарпатЗападтранс" эксплуатирует участок нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" протяженностью около 1,1 тыс. км, предназначенный для прокачки дизельного топлива из РФ и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, в частности в Венгрию. Проектная мощность магистрали - 3,5 млн тонн в год.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JMQ_7d20lfg