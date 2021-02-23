Roshen планирует в марте увеличить уставный капитал на 1 млрд грн

ЧАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" планирует увеличить размер уставного капитала на 1 млрд грн, или в три раза – до 1,506 млрд грн за счет размещения дополнительных акций.

Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР, на внеочередном собрании акционеров компании запланировано рассмотреть вопрос дополнительной эмиссии 4 млрд штук простых именных дополнительных акций общества существующего номинала 0,25 грн и общей номинальной стоимостью 1 млрд грн (без осуществления публичного предложения).

После увеличения уставный капитал "Киевской кондитерской фабрики "Рошен" составит 1,506 млрд грн, или 6 млрд 23 млн 332 тыс. 392 штук простых именных акций.

По данным компании, внеочередное собрание акционеров запланировано на 11 марта 2021 года.

Как сообщалось, "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" в 2019 году снизила чистую прибыль на 25,1% по сравнению с 2018 годом – до 8,33 млн грн.

Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод, Бисквитный комплекс в Борисполе (Киевская обл.), Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия). Производство Липецкой фабрики (РФ) остановлено с 1 апреля 2017 года.

По данным на сайте компании, Roshen выпускает около 320 видов кондитерских изделий. Общий объем производства достигает 450 тыс. тонн продукции в год.