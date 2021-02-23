Экономика

10:48 23.02.2021

Roshen планирует в марте увеличить уставный капитал на 1 млрд грн

1 мин читать
Roshen планирует в марте увеличить уставный капитал на 1 млрд грн

ЧАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" планирует увеличить размер уставного капитала на 1 млрд грн, или в три раза – до 1,506 млрд грн за счет размещения дополнительных акций.

Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР, на внеочередном собрании акционеров компании запланировано рассмотреть вопрос дополнительной эмиссии 4 млрд штук простых именных дополнительных акций общества существующего номинала 0,25 грн и общей номинальной стоимостью 1 млрд грн (без осуществления публичного предложения).

После увеличения уставный капитал "Киевской кондитерской фабрики "Рошен" составит 1,506 млрд грн, или 6 млрд 23 млн 332 тыс. 392 штук простых именных акций.

По данным компании, внеочередное собрание акционеров запланировано на 11 марта 2021 года.

Как сообщалось, "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" в 2019 году снизила чистую прибыль на 25,1% по сравнению с 2018 годом – до 8,33 млн грн.

Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод, Бисквитный комплекс в Борисполе (Киевская обл.), Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия). Производство Липецкой фабрики (РФ) остановлено с 1 апреля 2017 года.

По данным на сайте компании, Roshen выпускает около 320 видов кондитерских изделий. Общий объем производства достигает 450 тыс. тонн продукции в год.

Теги: #рошен #уставный_капитал
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:09 19.10.2020
Фонд Порошенко и компания "Рошен" запустили проект создания концерт-холла международного уровня в Киеве

Фонд Порошенко и компания "Рошен" запустили проект создания концерт-холла международного уровня в Киеве

21:06 19.10.2020
Фонд Порошенко и компания "Рошен" запустили проект создания концерт-холла международного уровня в Киеве

Фонд Порошенко и компания "Рошен" запустили проект создания концерт-холла международного уровня в Киеве

11:34 22.09.2020
Киевская кондфабрика "Рошен" планирует увеличить уставный капитал в 3 раза

Киевская кондфабрика "Рошен" планирует увеличить уставный капитал в 3 раза

16:13 18.05.2020
Фонд Порошенко и "Рошен" с начала пандемии коронавируса передал в больницы Украины 115 тыс. защитных костюмов для медиков

Фонд Порошенко и "Рошен" с начала пандемии коронавируса передал в больницы Украины 115 тыс. защитных костюмов для медиков

13:04 17.04.2020
У Порошенко передали в больницы 30 тыс защитных костюмов для медработников

У Порошенко передали в больницы 30 тыс защитных костюмов для медработников

23:45 15.04.2020
Roshen запустил доставку продукции

Roshen запустил доставку продукции

11:47 11.04.2020
20 тыс медицинских защитных костюмов от Порошенко уже переданы в больницы – "Евросолидарность"

20 тыс медицинских защитных костюмов от Порошенко уже переданы в больницы – "Евросолидарность"

12:12 04.04.2020
Порошенко: несмотря на жесткую конкуренцию в мире за медтовары, мы закупили 100 тыс. защитных костюмов для украинских медиков

Порошенко: несмотря на жесткую конкуренцию в мире за медтовары, мы закупили 100 тыс. защитных костюмов для украинских медиков

23:06 27.12.2019
"Кернел" увеличил уставный капитал на $55,2 тыс.

"Кернел" увеличил уставный капитал на $55,2 тыс.

14:07 07.11.2019
Порошенко начал переписывать свою долю в "Рошене" на сына

Порошенко начал переписывать свою долю в "Рошене" на сына

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина заинтересована в скорейших гарантиях сотрудничества по программе с МВФ – министр финансов

Зеленский: Внедрение европейских стандартов производства - одна из основ развития украинской экономики

Кабмин Украины принял решение об индексации пенсий на 11% с 1 марта

Зеленский заявил о цели государства отремонтировать 6,5 тыс. км дорог до конца года

Зеленский заявляет о ряде разногласий с МВФ по вопросу Высшего совета правосудия и КС

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" хочет получить статус "Большого строительства" для City Express

Украина реализует господдержку развития сети скоростных электрозарядных станций на дорогах - Криклий

"Укрпошта" в 2021г оцифрует 100% услуг - Криклий

Швейцарская ROSEN выполнит диагностику магистральных газопроводов Украины

Украина заинтересована в скорейших гарантиях сотрудничества по программе с МВФ – министр финансов

"Укравтодор" готов достроить Подольско-Воскресенский мост в Киеве

На трассе Киев-Одесса уберут наземные переходы и почти все левые развороты - замглавы ЕБРР в Украине

Украина на 22 февраля экспортировала 31 млн тонн зерновых и зернобобовых культур

Зеленский: Внедрение европейских стандартов производства - одна из основ развития украинской экономики

Остановка прокачки по нефтепродуктопроводу "ПрикарпатЗападтранс" не вызовет дестабилизации украинского рынка - мнение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА