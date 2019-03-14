Экономика

11:23 14.03.2019

МИБ намерен увеличить уставный капитал на 21,7% за счет капитализации части прибыли

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МИБ намерен увеличить уставный капитал на 21,7% за счет капитализации части прибыли

Международный инвестиционный банк (МИБ, Киев) намерен увеличить уставный капитал на 59,532 млн грн, или на 21,7% - до 333,597 млн грн путем капитализации части прибыли.

Как говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, вопрос об увеличении уставного капитала включен в повестку дня собрания акционеров финучреждения 19 апреля.

Согласно сообщению, за счет капитализации части прибыли номинальная стоимость акции банка увеличится до 3,676 тыс. грн.

МИБ основан в 2008 году.

Согласно данным Нацбанка на 1 января 2019 года, основным акционером МИБ выступал президент Украины Петр Порошенко, суммарно владеющий 60% акций финучреждения.

Миноритарными совладельцами выступают бизнес-партнеры П.Порошенко - первый заместитель председателя фракции партии "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко (14,94%), первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский и глава ООО "Днепропетровский опытный завод "Энергоавтоматика", председатель набсовета ЧАО "Иста-Центр" Олег Зимин (оба – по 9,9008%).

Кроме того, акциями банка владеют Катерина и Сергей Ворушилины (2,5994% и 2,5984% соответственно), а также сын президента Украины Алексей Порошенко (0,0061%) и супруга О.Гладковского – Юлия Гладковская (0,000001%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 декабря 2018 года по размеру общих активов (7,488 млрд грн) банк занимал 24-е место среди 77 действующих банков.

Теги: #миб #нкцбфр #уставный_капитал
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Интерфакс-Украина
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