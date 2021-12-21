АМКУ оштрафовал связанную с "Рошен" группу компаний на 283 млн грн

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) во вторник оштрафовал на общую сумму 283,62 млн грн связанную с кондитерской корпорацией "Рошен" группу компаний ООО "Интерстарч Украина", ЧАО "Днепровский КПК", ЧАО "Интеркорн" бенефициарного владельца Алексея Порошенко (сын пятого президента Украины Петра Порошенко).

"Штраф вынесен за два нарушения законодательства о защите экономической конкуренции посредством злоупотребления монопольным положением на общегосударственном рынке первичной реализации патоки крахмальной кукурузной и глюкозных сиропов", – говорится в пресс-релизе ведомства.

АМКУ утверждает, что указанная группа необоснованно повышала цены на патоку и сиропы в апреле-июне 2018, феврале-марте 2019 и октябре 2020 годов, а также устанавливала в течение 2018-2020 годов разные условия к равнозначным соглашениям с покупателями этого товара без обоснованных причин.

В сообщении указывается, что за время длившегося полтора года расследования комитет установил, что в 2018-2020 годах группа была единственным производителем патоки на территории Украины и крупнейшим и мощным участником рынка с долями 65,49% (в 2018 году), 93,86% (в 2019 году) и 79,75% (в 2020 году), а единственными конкурентами были импортеры.

Также было установлено, что группа является единственным производителем крахмала кукурузного на территории Украины с долями 74,26% (в 2018 году) и 96,79% (в 2019 году).

"Путем анализа ценового поведения группы установлено, что в течение 2018-2020 годов цена на потоке и сиропе повышалась и снижалась группой бессистемно (…) Группа осуществляла ценовые исключения для отдельных субъектов хозяйствования (кондитерских фабрик)", – отметил АМКУ.

В частности, по данным Комитета, одному из покупателей патоки были предложены низкие цены в попытке помешать перейти к конкуренту (импортеру) – ООО "Амилко" (Ростовская обл. РФ), а также не допустить перехода к нему других покупателей патоки, чьи мощности расположены в восточной части Украины.

"При этом Комитетом установлено, что в настоящее время от ассоциации "Укркондпром" начали поступать инициативы по введению запрета на ввоз патоки из РФ. И 08 января 2019 года постановлением Кабмина №1154 такой запрет был введен", – добавило ведомство.

Помимо того комитет выявил применение группой различных условий в договорах поставки патоки с покупателями без объективно оправданных причин: порядок заказа и согласования поставок товара, условия оплаты товара, санкций и т.д.

По мнению АМКУ, участие группы в вертикальной интеграции – от выращивания кукурузы до производства кондитерских изделий – могло дать "Рошену" существенные конкурентные преимущества за счет покупки патоки по ценам меньше, чем другими кондитерами.

В результате АМКУ оштрафовал ООО "Интерстарч Украина" на 210,19 млн грн, ЧАО "Днепровский КПК" на 47,46 млн грн и ЧАО "Интеркорн" на 25,98 млн грн, а также обязал в двухмесячный срок с даты получения решения прекратить нарушения.

Выручка "Интерстарч Украина" в 2020 году составила 4 млрд 203,7 млн грн при чистом убытке 338,02 млн грн, "Днепровского КПК" – соответственно 949,17 млн грн и 3,99 млн грн, "Интеркорна" – 519,62 млн грн и 14,59 млн грн, хотя 2019 год все компании завершили с чистой прибылью.