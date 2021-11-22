События

13:31 22.11.2021

КГГА дала разрешение на строительство Roshen Concert Hall на Отрадном – "Евросолидарность"

2 мин читать
КГГА дала разрешение на строительство Roshen Concert Hall на Отрадном – "Евросолидарность"

Киевская городская государственная администрация дала разрешение на строительство концерт-холла Roshen на месте Дворца культуры им. Корольова на Отрадном, сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

В партии напомнили, что проект реализуется за средства компании "Roshen" и Фонда Порошенко.

"Этот проект рассчитан на помощь украинским отечественным артистам – и симфоническим оркестрам, и Филармонии, и консерваториям, многим талантливым украинским музыкантам. Это – воспитание нации. И очень важно, что это делается не на Крещатике, а здесь, на Отрадном", – отметил пятый президент Украины, лидер партии "Евросолидарность" Петр Порошенко.

"Это будет центром культуры, центром развития целого Киева. И многие артисты мирового уровня, многие оркестры мирового уровня приехали бы давно в Украину. Но никогда они здесь не были, потому что не было места, где могли бы оценить по-настоящему этот уровень. "Roshen" вдохновился примерами Microsoft Theater и Карнеги-холла", – добавил он.

Концерт-холл Roshen станет первым в Украине концертным залом для выступлений большого симфонического оркестра с хором. Он будет иметь большой акустический концертный зал на 1800 зрителей и камерный зал на 400 зрителей, а также необходимую инфраструктуру для репетиций музыкантов и хоров.

Как сообщалось, концерт-холл продолжит ряд масштабных проектов, которые уже реализованы командой Порошенко - это и самый большой в мире речной свето-музыкальный фонтан Рошен в Виннице, создание центра Анны Киевской во Франции, поддержка археологических исследований на месте захоронения короля Даниила Галицкого в Польше, строительство единственного за время независимости Театра на Подоле, а также зимний городок Roshen Winter Village в Киеве и зоопарк международного уровня в Черкассах.

Проект концерт-холла был представлен в октябре 2020 года. В мае 2021 года норвежское архитектурное бюро Snohetta, создавшее проекты новой Александрийской библиотеки в Египте, оперного театра в Осло, а также павильона Национального мемориального музея 11 сентября в Нью-Йорке, выиграло международный архитектурный конкурс на лучший проект концерт-холла Roshen.

Открытие "Roshen Concert Hall" планируется в 2025 году.

Теги: #рошен #концерт_хол
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:38 22.10.2021
Запрос нардепа Неклюдова к президенту на введение санкций против корпорации "Рошен" поддержали 153 парламентария

Запрос нардепа Неклюдова к президенту на введение санкций против корпорации "Рошен" поддержали 153 парламентария

01:31 21.05.2021
Победителем конкурса Roshen Concert Hall стал проект норвежского архитектурного бюро Snohetta

Победителем конкурса Roshen Concert Hall стал проект норвежского архитектурного бюро Snohetta

18:17 20.05.2021
Победителем конкурса Roshen Concert Hall стал проект The Grand Stave

Победителем конкурса Roshen Concert Hall стал проект The Grand Stave

12:12 26.03.2021
Винницкий молокозавод "Рошен" в 2020 году получил 46,19 млн грн чистой прибыли

Винницкий молокозавод "Рошен" в 2020 году получил 46,19 млн грн чистой прибыли

10:48 23.02.2021
Roshen планирует в марте увеличить уставный капитал на 1 млрд грн

Roshen планирует в марте увеличить уставный капитал на 1 млрд грн

21:09 19.10.2020
Фонд Порошенко и компания "Рошен" запустили проект создания концерт-холла международного уровня в Киеве

Фонд Порошенко и компания "Рошен" запустили проект создания концерт-холла международного уровня в Киеве

21:06 19.10.2020
Фонд Порошенко и компания "Рошен" запустили проект создания концерт-холла международного уровня в Киеве

Фонд Порошенко и компания "Рошен" запустили проект создания концерт-холла международного уровня в Киеве

11:34 22.09.2020
Киевская кондфабрика "Рошен" планирует увеличить уставный капитал в 3 раза

Киевская кондфабрика "Рошен" планирует увеличить уставный капитал в 3 раза

16:13 18.05.2020
Фонд Порошенко и "Рошен" с начала пандемии коронавируса передал в больницы Украины 115 тыс. защитных костюмов для медиков

Фонд Порошенко и "Рошен" с начала пандемии коронавируса передал в больницы Украины 115 тыс. защитных костюмов для медиков

13:04 17.04.2020
У Порошенко передали в больницы 30 тыс защитных костюмов для медработников

У Порошенко передали в больницы 30 тыс защитных костюмов для медработников

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕС готовит новые санкции против властей Беларуси

Из Сирии эвакуировали ещё 14 граждан Украины, в том числе 11 детей

Российские наемники трижды обстреляли украинские позиции с полуночи, один военный ранен

В Иране начались слушания по делу о сбитом самолете МАУ, но Украине так и не предоставили запрошенные документы

В Украине за сутки выявили 7 464 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 10 540 человек, 326 умерло – Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

Кличко ушел в отпуск за свой счет на неделю

Харьковский облпрокурор выступает за увеличение размера залога для подозреваемых в ДТП

МВД: за неделю 30 человек уведомлены о подозрении в связи с подделкой COVID-документов

В СВР создан Тренинговый центр вместо ликвидированной Академии внешней разведки

ЕС готовит новые санкции против властей Беларуси

СБУ задержала одного из организаторов псевдореферендума 2014 года в Донецкой области

В Украине похолодает, возможны слабые осадки

Из Сирии эвакуировали ещё 14 граждан Украины, в том числе 11 детей

Российские наемники трижды обстреляли украинские позиции с полуночи, один военный ранен

Лукашенко предостерег Польшу от закрытия погранпереходов с Беларусью

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА