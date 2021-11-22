КГГА дала разрешение на строительство Roshen Concert Hall на Отрадном – "Евросолидарность"

Киевская городская государственная администрация дала разрешение на строительство концерт-холла Roshen на месте Дворца культуры им. Корольова на Отрадном, сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

В партии напомнили, что проект реализуется за средства компании "Roshen" и Фонда Порошенко.

"Этот проект рассчитан на помощь украинским отечественным артистам – и симфоническим оркестрам, и Филармонии, и консерваториям, многим талантливым украинским музыкантам. Это – воспитание нации. И очень важно, что это делается не на Крещатике, а здесь, на Отрадном", – отметил пятый президент Украины, лидер партии "Евросолидарность" Петр Порошенко.

"Это будет центром культуры, центром развития целого Киева. И многие артисты мирового уровня, многие оркестры мирового уровня приехали бы давно в Украину. Но никогда они здесь не были, потому что не было места, где могли бы оценить по-настоящему этот уровень. "Roshen" вдохновился примерами Microsoft Theater и Карнеги-холла", – добавил он.

Концерт-холл Roshen станет первым в Украине концертным залом для выступлений большого симфонического оркестра с хором. Он будет иметь большой акустический концертный зал на 1800 зрителей и камерный зал на 400 зрителей, а также необходимую инфраструктуру для репетиций музыкантов и хоров.

Как сообщалось, концерт-холл продолжит ряд масштабных проектов, которые уже реализованы командой Порошенко - это и самый большой в мире речной свето-музыкальный фонтан Рошен в Виннице, создание центра Анны Киевской во Франции, поддержка археологических исследований на месте захоронения короля Даниила Галицкого в Польше, строительство единственного за время независимости Театра на Подоле, а также зимний городок Roshen Winter Village в Киеве и зоопарк международного уровня в Черкассах.

Проект концерт-холла был представлен в октябре 2020 года. В мае 2021 года норвежское архитектурное бюро Snohetta, создавшее проекты новой Александрийской библиотеки в Египте, оперного театра в Осло, а также павильона Национального мемориального музея 11 сентября в Нью-Йорке, выиграло международный архитектурный конкурс на лучший проект концерт-холла Roshen.

Открытие "Roshen Concert Hall" планируется в 2025 году.