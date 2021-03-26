Экономика

12:12 26.03.2021

Винницкий молокозавод "Рошен" в 2020 году получил 46,19 млн грн чистой прибыли

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Винницкий молокозавод "Рошен" в 2020 году получил 46,19 млн грн чистой прибыли

ЧАО "Винницкий молочный завод "Рошен" (ВМЗР), входящее в корпорацию Roshen, в 2020 году получило 46,19 млн грн чистой прибыли против 15,67 млн грн чистого убытка в 2019 году.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее активы за год возросли на 3,7% - до 531,4 млн грн, нераспределенная прибыль на 12,9% - до 403,36 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность ВМЗР по итогам года увеличилась на 69% - до 166,63 млн грн.

Согласно сообщению, на годовом собрании акционеров 27 апреля планируется получить одобрение на привлечение фирмы HLB Ukraine для проведения аудиторской проверки компании по финрезультатам 2020 года. Помимо того, в ходе собрания акционерам будет предложено разрешить ЧАО осуществление значительных сделок совокупной стоимостью до 1 млрд грн, которые могут использоваться предприятием для ведения хозяйственной деятельности в 2021 году.

Повестка собрания предполагает получение одобрения акционеров на направление 39 млн грн чистой прибыли на выплаты дивидендов, а 7,19 млн грн предлагается оставить нераспределенными.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, ЧАО "ВМЗР" принадлежит бизнесмену и экс-политику Алексею Порошенко.

Винницкий молочный завод "Рошен" работает с июня 2014 года, и является основным поставщиком сырья для фабрик корпорации. Перерабатывающие мощности предприятия достигают 600 тонн молока в сутки, сырье для него поставляется из 8 областей Украины.

Завод производит сухое, сухое обезжиренное, сухое карамелизированное и сгущенное молоко, пастеризованные и сухие сливки, масло сливочное и молочный жир. Продукция завода экспортируется в 30 стран мира, в том числе на территорию ЕС.

Теги: #рошен #винница #прибыль
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