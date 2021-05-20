Победителем конкурса Roshen Concert Hall стал проект The Grand Stave
Победителем международного архитектурного конкурса на разработку концептуального проекта концертного зала Roshen Concert Hall признан проект The Grand Stave норвежского бюро Snohetta, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Roshen.
Согласно пресс-релизу об официальном подписании протокола о результатах конкурса, в нем принимали участие четыре архитектурных бюро с мировым именем. При этом отмечается, что первую премию проекту проект The Grand Stave члены жюри присудили единогласно.
В описании проекта-победителя поясняется, что открытый концертный зал получил название The Grand Stave ("Двойной нотный стан", два нотных стана для скрипичного и басового ключей, объединенные акколадой), поскольку новый концертный зал объединяет два уровня - уровень улицы и уровень парка - в гармоничную композицию, так же, как скрипичный и басовый ключи сочетаются в двойном нотном стане.
Монолитный и рациональный объем помогает воплотить идею проекта здания, с прозрачными открытыми зонами, которые проходят по горизонтальным линиям, созданным каменными фасадами. Проект интегрирован в природное движение ландшафта участка.
Внешний амфитеатр, обозначающий новый главный вход в парк, становится внешним пространством для сбора гостей, позволяет проводить здесь неформальные выступления. Главное фойе, проходящее через уровни улицы и парка, становится естественным продолжением внешнего ландшафта, обеспечивая доступ зрителей к площадкам на разных высотах. Открытые зоны на крыше обеспечивают посетителям пространство на свежем воздухе и направляют дневной свет во внутренние помещения
В пресс-релизе уточняется, что здание концертного зала будет построено на участке 1,7 га. Проект предполагает наличие двух залов: большого акустического концертного зала на 1800 зрителей с классической посадкой, который при трансформации партера в площадку без сидений может вмещать 2700 зрителей, и камерного зала на 450 зрителей. Будет создана современная инфраструктура репетиционных помещений для музыкантов и хоровых коллективов, предусмотрено полное соответствующее техническое оснащение.
Как сообщили в компании Roshen, следующий этап - проектирование, которое должно учесть все конструктивные и технологические особенности. Победитель конкурса будет приглашен для дальнейшего сотрудничества над проектом.
Открытие Roshen Concert Hall планируется осенью 2025 года.