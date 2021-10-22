Запрос нардепа Неклюдова к президенту на введение санкций против корпорации "Рошен" поддержали 153 парламентария

В Верховной Раде 153 народных депутата поддержали запрос нардепа Владлена Неклюдова (парламентская фракция "Слуга народа") к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ввести санкции против предприятий кондитерской корпорации "Рошен" за "финансирование бюджета государства-агрессора - Российской Федерации".

Соответствующее решение депутаты приняли на заседании в пятницу.

Указанный депутатский запрос поддержали 144 депутата из фракции "Слуга народа" (60% от общего числа), 4 представителя фракции "Оппозиционная платформа – за життя" (10%), 3 внефракционных депутата, и по одному из депутатских групп "Довира" и "За майбутне". Представители фракций "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" не поддержали данную инициативу.

Корпорация "Рошен" входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире, в ее составе Киевская, Кременчугская, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод, бисквитный комплекс в Борисполе (Киевская обл.), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия). Производственная деятельность Липецкой фабрики (РФ) остановлена 1 апреля 2017 года.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц предпринимателей и информации на сайте ВР, конечным бенефициаром корпорации является Алексей Порошенко - сын экс-президента Украины, действующего народного депутата и главы парламентской фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Как сообщалось, Басманный суд Москвы (Россия) в декабре 2016 года наложил арест на имущество Липецкой фабрики (Россия) - 14 объектов недвижимости, в частности, на склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь земельных участков общей площадью более 700 тыс. кв. м в рамках уголовного дела о якобы разворованных из бюджета РФ 180 млн руб. за счет якобы незаконного возмещения НДС.