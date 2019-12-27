Экономика

23:06 27.12.2019

"Кернел" увеличил уставный капитал на $55,2 тыс.

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Совет директоров Kernel Holding SA (Люксембург), холдинговой компании крупной украинской аграрной группы "Кернел", решил увеличить уставный капитал компании на $55,189 тыс. путем выпуска 2,09 млн шт. акций без указания их номинальной стоимости.

Согласно сообщению компании на сайте Варшавской фондовой биржи в пятницу, все акции были оплачены наличными.

В результате увеличения уставный капитал компании достиг почти $2,22 млн (84,031 млн акций).

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.

"Кернел" завершил 2019 ФГ (июль-2018 - июнь-2019) с чистой прибылью $179 млн, что в 3,2 раза больше, чем в 2018 ФГ. Его выручка за этот период выросла на 66% - до $3,992 млрд, EBITDA - на 55%, до $346 млн.

Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает экс-депутат Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".

Теги: #кернел #уставный_капитал #украина
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