"Укроборонпром": госконцерн не является распорядителем бюджетных средств

В госконцерне "Укроборонпром" уточняют, что госконцерн не выступает распорядителем бюджетных средств и расценивают озвученные СМИ обвинения в самовольном распределении предусмотренных в госбюджете-2019 по линии спецфонда на пополнение его уставного капитала 2,8 млрд грн между готовящимися к приватизации предприятиями госконцерна как "очередной пример некомпетентности от создателей псевдоновостей".

"План использования бюджетных средств разрабатывается Министерством экономического развития и торговли (МЭРТ), который утверждается распоряжением Кабинета Министров Украины. "Укроборонпром" не является распорядителем бюджетных средств", - подчеркивается в распространенном заявлении пресс-службы госконцерна в пятницу.

В этой связи в госконцерне акцентируют, что предусмотренные в 2019 году в госбюджете 2,8 млрд грн на пополнение УК "Укроборонпрома", должны быть профинансированы по линии спецфонда, который наполняется не за счет налогоплательщиков, а за счет иностранных партнеров Украины в ОПК.

"Укроборонпром" предложил свое видение использования средств, опираясь на утвержденные программы развития предприятий или целых отраслей оборонной промышленности. Но соответствующее решение Кабмином пока не принято", - подчеркивается в заявлении.

По данным пресс-службы, в соответствии с проектом документа, значительное количество средств может быть направлено ​​на развитие авиастроительной промышленности, что предусмотрено стратегией развития отрасли, одобренной Кабинетом министров.

"Это позволит обновить производственные мощности авиастроительных предприятий "Укроборонпрома", а также осуществить разработку и подготовку к серийному производству новых образцов авиационной техники для ВСУ. В то же время, в соответствии с разработанным в "Укроборонпроме" проектом, часть средств предложено направить на предприятия по целевым оборонным программам, которые предусматривают серийное производство новых видов вооружения и военной техники", - отмечает пресс-служба.

Как уточняется в заявлении, "Укроборонпром", в частности, предложил профинансировать: разработку современных систем разведки и управления артиллерией на входящих в госконцерн ГП "Львовский завод "ЛОРТА"; создание замкнутого цикла производства автоматических пушек на "НТК "ЗТМ" и ГП "КБ Артвооружение"; восстановление производства артиллерийских порохов на КП "Шосткинский завод "Зирка".

Кроме того, часть средств предложено направить на повышение соцобеспечения работников оборонных заводов и ликвидацию долгов по заработной плате на предприятиях, накопившейся из-за отсутствия стабильных госзаказов в последние десятилетия. В частности, дополнительные финансовые поступления планируется направить на "Николаевский судостроительный завод", которому уже выделено на эти цели в 2018 году свыше 36 млн грн, уточняет пресс-служба.

Как подчеркивается в заявлении, в предложенном госконцерном плане использования бюджетных средств отсутствуют предприятия, передающиеся Фонду госимущества Украины для дальнейшей приватизации.

В соответствии с программой реформирования и развития ОПК, утвержденной Кабинетом Министров, ФГИУ передаются только те предприятия госконцерна, которые не выпускают на сегодняшний день оборонную продукцию. Согласно действующему закондательству, госконцерн подает ФГИУ предложения по перечню этих предприятий, а ФГИУ проводит их полную оценку и принимает решение о приватизации, резюмируется в заявлении.

В пятницу ряд СМИ со ссылкой на данные проекта Merlin, распространили информацию о нарушении "Укроборонпромом" бюджетного законодательства и самовольном распределении между готовящимися к приватизации предприятиями госконцерна 2,8 млрд грн, предусмотренных в 2019 году в госбюджете на пополнение его уставного капитала.

В соответствии с принятым ВР в июне 2011 года законом Украины, "Укроборонпром", в состав которого сегодня входят около 100 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию "Укспецэкспорт" и ее дочерние предприятия, совместно с правительством в лице уполномоченного органа МЭРТ обеспечивает управление объектами госсобственности в ОПК.

24 апреля правительство Украины на своем заседании приняло решение о наделении МЭРТ полномочиями центрального органа исполнительной власти (ЦИОВ) по формированию и реализации государственной военно-промышленной политики, создание которого предусмотрено принятым в 2018 году новым базовым законом "О национальной безопасности Украины". В июне прошлого года Верховная Рада отклонила предложения закрепить в этом законе создание в системе центральной исполнительной власти специального органа по вопросам ОПК.

С 2016 года на МЭРТ возложены функции госзаказчика по созданию новых и наращиванию имеющихся производственных мощностей в ОПК. В марте 2018 года указом президента замминистра МЭРТ Юрий Бровченко назначен главой межведомственной комиссии по вопросам ОПК при СНБО.