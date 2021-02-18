Зеленский называет разумным компромиссом законопроект об упрощенном растаможивании автомобилей на еврономерах

Президент Владимир Зеленский поддерживает принятие Верховной Радой в первом чтении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины, предусматривающих льготное таможенное оформление автомобилей с европейской регистрацией, сообщается на сайте главы государства в четверг.

"Этот законопроект является разумным компромиссом, который, с одной стороны, поможет защитить владельцев уже ввезенных недорогих автомобилей, а с другой - защитит нашу экологию от вредных выбросов, но главное - позволит наконец провести государственную регистрацию этих авто и обеспечить необходимую безопасность всех участников дорожного движения", - отметил Зеленский.

Согласно сообщению, принятые в четверг парламентом за основу законопроекты №№4643-р и 4644-д предлагают льготную ставку растаможки автомобилей, въехавших на территорию Украины до конца 2020 года. На льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов.

"Формула растаможки не зависит от стоимости машины, не учитывается ее возраст, объем и тип двигателя. Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро. А для 2/3 случаев стоимость растаможивания не превышает одной тысячи евро", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Под действие законов будут попадать все транспортные средства с европейской регистрацией, произведенных после 1995 года, соответствующие экологическим стандартам не ниже Евро-2. Растаможен может быть один автомобиль одной категории на одного человека (например, один легковой автомобиль, одни грузовой и один прицеп). Этим механизмом растаможки смогут воспользоваться более 500 тыс. автовладельцев, отмечается в сообщении.