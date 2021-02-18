Генпрокурор о "деле ПриватБанка": должен быть состав преступления

В деле ПриватБанка (Киев) о подозрении его бывших собственников в выводе до национализации финучреждения средств нужно провести экспертизу для установления убытков и состава преступления, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Экспертизу невозможно не проводить, поскольку экспертиза - это именно тот документ, который устанавливает убытки. Тут должен быть состав преступления. Поэтому мы двигаемся исключительно по закону", – сказала она в Верховной Раде в четверг.

По словам Венедиктовой, она как прокурор вошла в дело ПриватБанка 11 января 2021 года, не имеет ни одного специального субъекта в этом процессе, поэтому блокировать дело не может.

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

В ноябре 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка передал в НАБУ дело о выводе многомиллиардных средств с ПриватБанка до его национализации.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.