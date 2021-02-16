"Метинвест" в феврале задекларировал $200 млн дивидендов

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", в отчете за 2020 финансовой год в разделе "События после отчетной даты" сообщила о задекларированных $200 млн дивидендов в феврале 2020 года.

Согласно опубликованному во вторник отчету, в минувшем году Metinvest выплатил $100 млн дивидендов, как и годом ранее, однако распределение этих средств изменилось: SCM Limited в минувшем году получил $75 млн, тогда как в 2019 году – $40 млн и $3 млн через связанные компании от "дочек" Метинвеста".

SMART Group в 2020 году было выплачено $25 млн против $56 млн в 2019 году.

В результате перечисления дивидендов в минувшем году их объем к выплате акционерам на конец 2020 года снизился до $204 млн. Компания уточнила, что из этой суммы $194 млн причитается SCM Limited, а $11 млн – SMART Group. Помимо того еще $12 млн дивидендов должны получить связанные с SCM Limited компании – неконтролирующие акционеры "дочек" "Метинвеста".

Как сообщалось, Metinvest в 2020 году увеличил чистую прибыль на 54% по сравнению с 2019 годом – до $526 млн, EBITDA – на 82%, до $2,204 млрд, хотя его выручка сократилась на 3% – до $10,453 млрд.

Общая задолженность компании за 2020 год снизилась на 3% по сравнению с 2019 годом - до $2,937 млрд с $3,032 млрд, а чистый долг --на 23%, до $2,111 млрд. При этом объем денежных средств возрос в три раза - до $826 млн с $274 млн.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.