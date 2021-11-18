Экономика

10:19 18.11.2021

МХП направит $30 млн на выплату спецдивидендов по $0,2803 на акцию

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МХП направит $30 млн на выплату спецдивидендов по $0,2803 на акцию

Совет директоров агрохолдинга МХП на заседании 17 ноября одобрил выплату $30 млн единовременных специальных дивидендов в размере $0,2803 на акцию, их выплата произойдет благодаря удачным результатам работы группы компаний в 2021 году, указано в ее отчете на Лондонской фондовой бирже в четверг.

"Детали платежа, который, как ожидается, будет произведен в декабре 2021 года, будут объявлены позже в этом месяце. Совет директоров рассмотрит вопрос о выплате обычных годовых дивидендов в марте 2022 года", - уточняется в отчете МХП.

Решение произвести аналогичную выплату дивидендов акционеры агрохолдинга приняли 28 апреля 2021 года, а к 30 сентября $30 млн дивидендов ($0,2803 на акцию) были полностью выплачены акционерам.

Актуальная цена акций МХП - $7,96 за шт.

МХП – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Агрохолдинг в 2020 году получил чистый убыток в размере $133 млн против чистой прибыли $215 млн в 2019 году. Выручка МХП в 2020 году сократилась на 7% - до $1,91 млрд. Его скорректированная EBITDA и операционная прибыль уменьшились на 7%, соответственно, до $395 млн и $201 млн.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Теги: #мхп #дивиденды #акции
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