Экономика

18:41 09.02.2021

Минрегион разработал проект Концепции развития системы техрегулирования в строительстве

1 мин читать
Минрегион разработал проект Концепции развития системы техрегулирования в строительстве

Министерство развития громад и территорий разработало проект Концепции развития системы технического регулирования и нормативного обеспечения в строительстве на следующие 10 лет, сообщила его пресс-служба.

"Предложенный подход предусматривает полное обновление действующих ГСН (государственных строительных норм – ИФ), которые будут ориентированы на параметрический метод нормирования, обеспечение инклюзивности, инновационные нововведения, будут учитывать внедрение BIM-технологий и жизненный цикл объекта строительства от проектирования до ликвидации", – цитируется в сообщении министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.

Как указывается в проекте документа, его реализация позволит также минимизировать технические риски, связанные с проектированием, строительством, эксплуатацией и ликвидацией объектов, за счет использования качественной, экологичной и энергоэффективной продукции.

Утвержденная концепция будет реализовываться до 2031 года. За этот период планируется принять не менее 90% европейских стандартов на стройпродукцию, отмечается в пресс-релизе.

Проект концепции Минрегион разместил на своем сайте для обсуждения.

Теги: #недвижимость #строительство #минрегион
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:54 09.02.2021
Популярность гибридных моделей офиса после пандемии увеличится с 29% до 81% - Cushman&Wakefield

Популярность гибридных моделей офиса после пандемии увеличится с 29% до 81% - Cushman&Wakefield

17:55 09.02.2021
Загрузка гостиниц Львова в январе составила 35%, в Одессе – 19% – Hotel Matrix

Загрузка гостиниц Львова в январе составила 35%, в Одессе – 19% – Hotel Matrix

15:06 09.02.2021
Ирпенский исправительный центр будет первым объектом, выставленным на аукцион в рамках "Большой приватизации тюрем" - Минюст

Ирпенский исправительный центр будет первым объектом, выставленным на аукцион в рамках "Большой приватизации тюрем" - Минюст

10:41 09.02.2021
НБУ в 2023 году откроет образовательный центр при Музее денег

НБУ в 2023 году откроет образовательный центр при Музее денег

10:18 09.02.2021
Премьер Украины анонсирует в І полугодии новую программу финлизинга и ипотеки под 5%

Премьер Украины анонсирует в І полугодии новую программу финлизинга и ипотеки под 5%

18:52 05.02.2021
LVMH хочет вернуть в офисы сотрудников Tiffany с 1 марта

LVMH хочет вернуть в офисы сотрудников Tiffany с 1 марта

16:39 05.02.2021
Пешеходный мост Кличко, кампус Unit.City и "Рошен Плаза" вошли в список номинантов на архитектурную премию ЕС

Пешеходный мост Кличко, кампус Unit.City и "Рошен Плаза" вошли в список номинантов на архитектурную премию ЕС

18:22 04.02.2021
Владельца крупной сети строительных фирм подозревают в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах – СБУ

Владельца крупной сети строительных фирм подозревают в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах – СБУ

15:04 04.02.2021
"Интергал-Буд" отвергает заявления о строительстве на участке по ул. Генерала Жмаченко, 20

"Интергал-Буд" отвергает заявления о строительстве на участке по ул. Генерала Жмаченко, 20

13:54 04.02.2021
США готовы профинансировать восстановление дома Сикорского в Киеве – депутат

США готовы профинансировать восстановление дома Сикорского в Киеве – депутат

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минфин оценивает выплаты по госдолгу Украины в I кв.-2021 в 146 млрд грн

Условием получения $30 млн займа ВБ является вакцинация 10 млн украинцев - Минфин

Инфляция в Украине в январе в годовом измерении ускорилась до 6,1% – Госстат

Кабмин разблокировал приостановленные на время карантина проверки - постановление

Украина инициирует переговоры с Германией об авансировании "зеленого" водорода

ПОСЛЕДНЕЕ

ГПК "Нафтогаз" снизил цену газа в январе до 6,86 грн/куб.м

Минфин оценивает выплаты по госдолгу Украины в I кв.-2021 в 146 млрд грн

Условием получения $30 млн займа ВБ является вакцинация 10 млн украинцев - Минфин

Цены на нефть умеренно снижаются на фоне фиксации прибыли, Brent - $60,55 за баррель

Инфляция в Украине в январе в годовом измерении ускорилась до 6,1% – Госстат

Кабмин разблокировал приостановленные на время карантина проверки - постановление

Почти две трети украинцев считают тарифы ЖКХ завышенными

Украина инициирует переговоры с Германией об авансировании "зеленого" водорода

Минэкономики прогнозирует снижение экспорта зерновых из Украины в 2020/21мг до 45,4 млн тонн

ОГХК передавали Фонду госимущества прибыльной и без долгов – экс-руководитель компании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА