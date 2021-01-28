Экономика

09:40 28.01.2021

МХП в 2020 году нарастил продажи курятины на 4%, в IV кв. - на 10%

2 мин читать
МХП в 2020 году нарастил продажи курятины на 4%, в IV кв. - на 10%

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в октябре-декабре 2020 года реализовал 174,26 тыс. тонн куриного мяса, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Согласно биржевому сообщению компании в четверг, продажи курятины в целом по итогам года выросли на 4% - до 698,02 тыс. тонн.

МХП уточнил, что экспорт курятины в четвертом квартале вырос на 8% - до 94,71 тыс. тонн, а в целом за год - на 5%, до 373,73 тыс. тонн.

Согласно сообщению, средняя цена кг курятины в минувшем году (без НДС) снизилась на 5% в гривне к 2019 году - до 36,11 грн, а в долларах - на 9%, до $1,34. В четвертом квартале средняя цена составляла 38,49 грн, или $1,36, что соответственно на 11% больше и 5% меньше показателей четвертого квартала 2019 года.

Компания также уточнила, что словенская Perutnina и ее производства в Хорватии и Сербии, чьи показатели теперь будут даваться отдельно как европейский операционный сегмент, продала в четвертом квартале 15,17 тыс. тонн курятины, что на 7% больше, чем в четвертом квартале 2019 года. В целом за год ее продажи составили 63,01 тыс. тонн против 59.8 тыс. тонн в 2019 году.

Средняя цена продажи по году снизилась на 4% - до EUR2,52 за кг, а в четвертом квартале - на 6%, до 2,48 EUR за кг.

Теги: #мхп #курятина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:21 16.01.2021
МХП намерен взять в аренду логистический центр "Арктика" Dragon Capital под Киевом

МХП намерен взять в аренду логистический центр "Арктика" Dragon Capital под Киевом

09:35 14.01.2021
АМКУ открыл дело об аренде МХП логистического центра "Арктика"

АМКУ открыл дело об аренде МХП логистического центра "Арктика"

14:47 06.01.2021
МХП намерен арендовать логистический центр "Арктика" у Dragon Capital

МХП намерен арендовать логистический центр "Арктика" у Dragon Capital

12:48 10.12.2020
Новость о вспышке птичьего гриппа в Николаевской области может повлиять на экспорт продукции МХП - компания

Новость о вспышке птичьего гриппа в Николаевской области может повлиять на экспорт продукции МХП - компания

09:38 18.11.2020
МХП завершил III кв.-2020 с чистым убытком в $47 млн из-за негативных курсовых разниц

МХП завершил III кв.-2020 с чистым убытком в $47 млн из-за негативных курсовых разниц

10:56 21.10.2020
МХП в III кв.-2020 нарастил продажи курятины на 18% за счет экспорта

МХП в III кв.-2020 нарастил продажи курятины на 18% за счет экспорта

16:00 16.10.2020
МХП подписал контракт на EUR65,1 млн с китайской корпорацией САМСЕ по строительству электростанции в Винницкой области

МХП подписал контракт на EUR65,1 млн с китайской корпорацией САМСЕ по строительству электростанции в Винницкой области

19:25 24.09.2020
МХП в следующем году планирует открыть 10-20 гастростудий "Секреты Шефа" в Украине

МХП в следующем году планирует открыть 10-20 гастростудий "Секреты Шефа" в Украине

18:02 18.09.2020
МХП за 5 лет может открыть 350 "Мясомаркетов" в Киеве и Киевской области

МХП за 5 лет может открыть 350 "Мясомаркетов" в Киеве и Киевской области

17:52 18.09.2020
МХП за 5 лет может открыть 350 "Мясомаркетов" в Киеве и Киевской области

МХП за 5 лет может открыть 350 "Мясомаркетов" в Киеве и Киевской области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Миссия МВФ в Украине по первому пересмотру программы stand-by продолжает работу

Кабмин расширил действие цены на газ 6,99 грн/куб. м на ОСМД

Кабмин поддержал введение санкций к 13 российским авиакомпаниям с полным запретом полетов над Украиной

ПриватБанк завершил 2020 год с чистой прибылью 25,3 млрд грн после 32,6 млрд грн в 2019

Кабмин намерен в феврале-марте расширить действие цены на газ 6,99 грн/куб.м на ОСМД

ПОСЛЕДНЕЕ

"Астарта" в ІV кв.-2020 увеличила продажи сахара на треть при его подорожании на 37%

Новое предложение на рынке офисов на левом берегу Киева в 2021 году составит около 20 тыс. кв.м

Кабмин взял в управление "Укргидроэнерго" и "Энергоатом", поручил подготовить документы по передаче "Укрэнерго", "ОР" и "МГУ" в Минэнерго

JP Morgan нейтрален в отношении украинских активов

Вагоностроители поддерживают инициативу Минэкономики об ограничениях сроков эксплуатации грузовых вагонов

АТП просит президента Зеленского взять под контроль выполнение меморандума с "зелеными" инвесторами

Миссия МВФ в Украине по первому пересмотру программы stand-by продолжает работу

Посол Словакии призывает украинские власти содействовать защите прав словацких инвесторов

Мининфраструктуры предлагает утвердить новую методику расчета размеров ставок портовых сборов

Курс гривни на межбанке в среду сохранился на уровне 28,18 грн/$1

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА