"Укртранснафта" в 2020г. увеличила транспортировку нефти на 1,5%, снизила транзит – на 0,4%

Транзит нефти по территории Украины трубопроводным транспортом в страны Европы и Беларусь в 2020 году уменьшился на 0,4% (на 54,5 тыс. тонн) по сравнению с 2019 годом – до 13 млн 72,1 тыс. тонн, свидетельствуют данные АО "Укртранснафта".

Объем транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Украины за прошлый год составил 2,588 млн тонн, что на 8,6% (на 205,7 тыс. тонн) больше, чем в 2019-м. В том числе транспортировка нефти по маршруту Одесса-Кременчуг составила 1 млн 178,8 тыс. тонн (+29,8%).

Кроме того, транспортировка нефти в экспортном режиме по маршруту Южный-Броды-Мозырь составила 79,9 тыс. тонн. В этот объем вошла прокачка приобретенных "Укртранснафтой" весной на спаде цен объемов азербайджанской нефти с ее последующей продажей "дочке" БНК.

Таким образом, в 2020 году общая транспортировка нефти по трубопроводам компании составила 15 млн 739,9 тыс. тонн (+1,5%). Доля в ней транзитного объема составила 83,1%, перекачки на НПЗ страны – 16,4%, экспорта – 0,5%.

В декабре 2020 года транзит нефти через Украину трубопроводным транспортом сократился на 15,9% (на 184,9 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года – до 974,6 тыс. тонн.

Прокачка на НПЗ Украины в прошлом месяце сократилась на 3,3% (на 6,8 тыс. тонн) – до 200,3 тыс. тонн.

"Из-за пандемии COVID-19 на мировом рынке значительно снизилось потребление нефтепродуктов и соответственно - спрос на нефть. Однако нам удалось удержать объемы транзита нефти через Украину практически на уровне предыдущих лет. Для загрузки нефтетранспортной системы мы открыли маршрут транзита нефти из бассейна Черного моря в Беларусь в рамках договора, заключенного с BNK (UK) Limited весной 2020 года. Эта сделка позволила дополнительно загрузить и мощности Морского нефтяного терминала "Южный", принадлежащий "Укртранснафте", - отметил генеральный директор компании и глава нефтяного дивизиона группы "Нафтогаз" Николай Гавриленко.

Как сообщалось, транзит нефти по территории Украины трубопроводным транспортом в страны Европы в 2019 году сократился на 1,6% (на 208,2 тыс. тонн) по сравнению с 2018 годом – до 13 млн 126,6 тыс. тонн, тогда как объем транспортировки нефти на НПЗ страны увеличился на 13,4% (на 281,3 тыс. тонн) – до 2 млн 382,3 тыс. тонн.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты", 100% акций которой принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн.