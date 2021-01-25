В Таиланде закрылось более трети предприятий, работающих в сфере туризма

Более трети предприятий, занятых в обслуживании туристов, закрылись в Таиланде из-за пандемии коронавируса, показал опрос управления по туризму страны (ТАТ).

Как сообщает издание The Tiger, в исследовании ТАТ приняли участие почти 2 тыс. предпринимателей, им задавались вопросы, как они справляются с кризисом в туристической отрасли, связанным с закрытием границ и ограничениями на поездки. Почти 35% участников заявили, что вышли из бизнеса.

"В то же время, по нашим данным сами предприниматели в сфере туризма оценивают ситуацию еще хуже. По их словам, в тех регионах, которые полностью зависят от туризма, таких как Пхукет, Самуи, Краби, туристических районах вокруг Бангкока, закрылись до 90% предприятий. Менеджер цепочки, включающей 11 отелей на Пхукете, Краби и курорте Као-Лак, сообщил, что весь персонал этих отелей уволен из-за девятимесячного простоя, и уже невозможно поддерживать работу даже небольшого количества номеров без надежды на скорое открытие границ", - пишет The Tiger.

Он также сообщил, что даже после открытия границ и возвращения иностранных туристов потребуется до полугода, чтобы снова подготовить персонал и инфраструктуру отелей к работе.

"По моим данным, 90% предпринимателей в сфере туризма ушли из этого бизнеса и никогда не вернутся. Многие из них были небольшими семейными предприятиями, вложившими все сбережения в процветавший до 2020 года бизнес. Не думаю, что мы когда-то вернемся к тем цифрам приема туристов, которые были до коронавируса", - цитирует издание топ-менеджера.

На прошлой неделе министр туризма и спорта Таиланда Пипат Ратчакитпракана заявил, что, по его прогнозам, в страну приедут 10 млн иностранных туристов во втором полугодии 2021 года. В 2019 году, до начала пандемии, Таиланд принял 40 млн иностранных туристов.

Ранее министр также заявлял о скором возобновлении путешествий по стране местных жителей. Однако в конце декабря в провинции Самутсакхон произошла вспышка заболеваемости коронавирусом, которая позже распространилась и на другие регионы, что вынудило правительство серьезно ограничить поездки между провинциями в традиционно популярный для туризма сезон.