Экономика

09:07 21.01.2021

"Кернел" во II кв.-2021 ФГ увеличил продажи подсолнечного масла на 23% и экспорт зерна на 6%

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"Кернел" во II кв.-2021 ФГ увеличил продажи подсолнечного масла на 23% и экспорт зерна на 6%

"Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, во втором квартале 2021 финансового года (ФГ), начавшегося в июле 2020 года, увеличила продажи подсолнечного масла на 23% по сравнению с низкой базой аналогичного периода прошлого ФГ – до 425,34 тыс. тонн.

Согласно отчету на сайте в четверг, продажи подсолнечного масла в бутылках за указанный период составили 9,1% общего объема продаж (за аналогичный период прошлого ФГ - 8,4%).

В октябре-декабре этого года маслоэкстракционные заводы холдинга переработали 1 млн тонн семян масличных культур, что на 5% больше показателя за второй квартал 2020 ФГ. В компании отметили, что это рекордно высокий показатель за квартал.

В документе отмечается, что объемы экспорта зерна из Украины в первом квартале 2021 ФГ возросли на 6% - до 2,4 млн тонн, из них 52% - от внешних поставщиков, остальное произвели сельскохозяйственные подразделения компании.

Перевалка зерна на экспортных терминалах в Украине в указанный период возросла на 41% - до 2,38 млн тонн. Как пояснили в компании, это обусловлено увеличением объемов перевалки на новом экспортном терминале "Кернела" в порту "Черноморск". Объем приема зерна элеваторами компании возрос на 17% - до 2,38 млн тонн, однако в целом за полугодие снизился на 9% – до 3,63 млн тонн за счет снижения урожая в этом сезоне.

В целом за первое полугодие 2021 ФГ компания увеличила переработку масличных на 5% – до 1,66 млн тонн, экспорт масла – на 11%, до 721,58 тыс. тонн, перевалку зерна на экспортных терминалах на 47% – до 4,25 млн тонн и экспорт зерна на 16% – до 4,52 мон тонн.

"Кернел" завершил 2020 финансовый год (ФГ, июль-2019 - июнь-2020) с чистой прибылью $123 млн, что на 31% меньше, чем в 2019 ФГ. Его выручка выросла на 4% - до $4,11 млрд, EBITDA - на 28%, до $443 млн. Чистый долг компании по итогам 2020 ФГ вырос на 41% - до $980 млн.

"Кернел" - производитель и экспортер подсолнечного масла. Работает в таких бизнес-сегментах, как производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла, растениеводство, экспорт зерновых культур, предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и в портовых терминалах.

Крупнейшим совладельцем "Кернела" через Namsen Ltd является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает экс-депутат парламента Украины Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".

 

Теги: #зерно #кернел #подсолнечное_масло
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