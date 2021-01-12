Экономика

18:13 12.01.2021

Украинский общепит сократил выручку на четверть за первые три дня январского локдауна

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Украинский общепит сократил выручку на четверть за первые три дня январского локдауна

Выручка украинских заведений общественного питания за первые три дня январского локдауна в среднем сократилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из исследования компании Poster.

Согласно ему, среди опрошенных 2 тыс. заведений наибольшие потери несут рестораны и бары, которые по сравнению с 2020 годом недополучили 58% и 51% выручки соответственно. Кроме того, 40% выручки потеряли кафе, 39% – кальянные, 12% – кофейни, 37% – пекарни, 23% – пиццерии, 14% – заведения фастфуда, 16% – кондитерские.

При этом заведения, ориентированные на доставку, за указанный период увеличили выручку на 5%. В то же время выручка суши-баров выросла на 25%.

"Около 30% заведений из нашей выборки все-таки сумели показать рост по сравнению с прошлым годом. В основном это те заведения, которые смогли наладить процессы собственной доставки. Но в целом цифры лишь доказывают, что доставка и работа навынос не позволяют большинству рестораторов зарабатывать и "зимний" локдаун еще больше усугубляет ситуацию в отрасли", – констатируется в исследовании.

По данным Poster, во время прошлогоднего весеннего локдауна сокращение выручки до 26% от показателей февраля-2020 наблюдалось во всех сегментах общепита.

Теги: #недвижимость #общепит #локдаун #бизнес
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