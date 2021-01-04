Европейские авиакомпании призывают аэропорты снизить сборы

Европейские авиакомпании, выбирающие, куда летать по мере восстановления пассажиропотока, просят аэропорты снизить размер сборов, пишет Financial Times.

Глава Ryanair Майкл О'Лири заявил FT, что "количество самолетов будет расти там, где (авиакомпании - ИФ) удастся получить лучшие предложения". Он привел пример расширения присутствия Ryanair в аэропорту Венеции, где в декабре было объявлено о создании новой базы авиакомпании и запуске 18 новых маршрутов на фоне конкурентоспособных тарифов.

"Когда аэропорты заполнены, цены растут, а когда аэропорты пусты, можно договориться о более низкой цене", - отметил, в свою очередь, управляющий директор Wizz Air в Великобритании Оуайн Джонс.

Главный финансовый директор easyJet Эндрю Файндлей заявил, что авиаперевозчик ведет переговоры с аэропортами о предоставлении скидок. "Очевидно, они стремятся иметь как можно больше пассажиров в своих аэропортах, как и мы", - сказал он аналитикам.

Доходы аэропортов включают сборы с авиакомпаний за использование взлетно-посадочных полос, а также выручку от торговых площадей, кейтеринга и автомобильных парковок, напоминает FT. Снижение пассажиропотока в период пандемии подорвало оба источника доходов.

Генеральный директор европейского отделения Международного совета аэропортов (ACI Europe) Оливье Янковец предупредил, что финансовое положение аэропортов ухудшается, а призывы снизить сборы неприемлемы. По его словам, авиакомпании "хотят использовать кризис как возможность для снижения издержек".

"Нельзя ожидать, что аэропортовые сборы будут все время снижаться, эта гонка уступок не может продолжаться", - сказал он, добавив, что фиксированные издержки нельзя уменьшить в период кризиса.

Янковец отметил, что в данный момент предоставление скидок неизбежно, однако на этапе восстановления, "когда мы увидим новую реальность, необходимо будет сбалансировать ситуацию".

По оценке ACI Europe, количество авиамаршрутов в Европе в период пандемии сократилось на 6 тыс. В результате аэропорты вынуждены конкурировать за восстановление пассажиропотока.

Лондонский аэропорт Хитроу ранее предложил повысить сборы на 5%, несмотря на упорное сопротивление некоторых крупных авиакомпаний. В British Airways назвали это предложение "фундаментальной ошибкой".