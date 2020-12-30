Ryanair и Wizz Air с 1 января лишат британских акционеров права голоса

Ирландская авиакомпания-дискаунтер Ryanair Holdings Plc и венгерская Wizz Air лишат британских акционеров права голоса по истечении переходного периода после Brexit 1 января 2021 года, пишет Financial Times.

Эта мера необходима для соблюдения правил ЕС, согласно которым авиакомпании, имеющие лицензию на деятельность в Евросоюзе, должны контролироваться гражданами блока, Швейцарии, Норвегии, Исландии или Лихтенштейна, чтобы иметь право совершать рейсы внутри ЕС. Британские подданные с 1 января не будут считаться гражданами ЕС.

В Ryanair во вторник заявили, что авиакомпании приходится принимать меры, чтобы сохранить мажоритарную долю за инвесторами из ЕС и гарантировать соответствие законодательству Евросоюза.

Ирландский авиаперевозчик намерен выпустить для неевропейских акционеров ограниченные акции, которые не будут давать права голоса на общих собраниях. Ранее в декабре глава Ryanair Майкл О'Лири заявил FT, что после окончательного выхода Великобритании из ЕС, примерно 60% акционеров компании не будут являться гражданами ЕС.

Венгерская Wizz Air планирует уведомить примерно 60% своих инвесторов о предоставлении им ограниченных акций, иначе с 1 января авиакомпания будет на 80% принадлежать неевропейским акционерам.

Эти меры могут затронуть инвестфонд Baillie Gifford, который является вторым крупнейшим акционером Ryanair, а также Jupiter, Legal & General Investment Management и Schroders, которые входят в число 20 основных акционеров Wizz Air, свидетельствуют данные Refinitiv.

По словам аналитика Bernstein Дэниэла Рёска, авиаперевозчикам с большой долей британских акционеров необходимо ждать договоренностей между Лондоном и Брюсселем относительно прав владения авиакомпаниями или разработать альтернативную структуру собственности, чтобы сохранить свою принадлежность к ЕС.

Аналитики ранее отмечали, что авиагруппа International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG), в состав которой входят British Airways и Iberia, столкнется с самыми большими проблемами из-за прав собственности после Brexit. IAG никогда не раскрывала какой будет доля акционеров из ЕС в ее капитале после окончательного выхода Великобритании из блока.

Британская easyJet на прошлой неделе заявила, что может в случае необходимости приостановить право голоса некоторых акционеров, чтобы повысить долю голосующих инвесторов из ЕС до более 50% с 47%.