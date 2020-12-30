Экономика

14:13 30.12.2020

Ryanair и Wizz Air с 1 января лишат британских акционеров права голоса

2 мин читать
Ryanair и Wizz Air с 1 января лишат британских акционеров права голоса

Ирландская авиакомпания-дискаунтер Ryanair Holdings Plc и венгерская Wizz Air лишат британских акционеров права голоса по истечении переходного периода после Brexit 1 января 2021 года, пишет Financial Times.

Эта мера необходима для соблюдения правил ЕС, согласно которым авиакомпании, имеющие лицензию на деятельность в Евросоюзе, должны контролироваться гражданами блока, Швейцарии, Норвегии, Исландии или Лихтенштейна, чтобы иметь право совершать рейсы внутри ЕС. Британские подданные с 1 января не будут считаться гражданами ЕС.

В Ryanair во вторник заявили, что авиакомпании приходится принимать меры, чтобы сохранить мажоритарную долю за инвесторами из ЕС и гарантировать соответствие законодательству Евросоюза.

Ирландский авиаперевозчик намерен выпустить для неевропейских акционеров ограниченные акции, которые не будут давать права голоса на общих собраниях. Ранее в декабре глава Ryanair Майкл О'Лири заявил FT, что после окончательного выхода Великобритании из ЕС, примерно 60% акционеров компании не будут являться гражданами ЕС.

Венгерская Wizz Air планирует уведомить примерно 60% своих инвесторов о предоставлении им ограниченных акций, иначе с 1 января авиакомпания будет на 80% принадлежать неевропейским акционерам.

Эти меры могут затронуть инвестфонд Baillie Gifford, который является вторым крупнейшим акционером Ryanair, а также Jupiter, Legal & General Investment Management и Schroders, которые входят в число 20 основных акционеров Wizz Air, свидетельствуют данные Refinitiv.

По словам аналитика Bernstein Дэниэла Рёска, авиаперевозчикам с большой долей британских акционеров необходимо ждать договоренностей между Лондоном и Брюсселем относительно прав владения авиакомпаниями или разработать альтернативную структуру собственности, чтобы сохранить свою принадлежность к ЕС.

Аналитики ранее отмечали, что авиагруппа International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG), в состав которой входят British Airways и Iberia, столкнется с самыми большими проблемами из-за прав собственности после Brexit. IAG никогда не раскрывала какой будет доля акционеров из ЕС в ее капитале после окончательного выхода Великобритании из блока.

Британская easyJet на прошлой неделе заявила, что может в случае необходимости приостановить право голоса некоторых акционеров, чтобы повысить долю голосующих инвесторов из ЕС до более 50% с 47%.

Теги: #wizz_air #ryanair
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:08 08.12.2020
Wizz Air планирует в декабре возобновить рейсы из Киева, Львова и Харькова в 10 стран

Wizz Air планирует в декабре возобновить рейсы из Киева, Львова и Харькова в 10 стран

10:48 07.12.2020
Ryanair с 30 марта запустит направление Киев-Венеция

Ryanair с 30 марта запустит направление Киев-Венеция

22:52 03.12.2020
Ryanair заказала дополнительно 75 самолетов Boeing 737 MAX, акции Boeing прибавляют в цене более 7%

Ryanair заказала дополнительно 75 самолетов Boeing 737 MAX, акции Boeing прибавляют в цене более 7%

15:21 24.09.2020
Ryanair отправит сотрудников в неоплачиваемый отпуск в отсутствие помощи властей

Ryanair отправит сотрудников в неоплачиваемый отпуск в отсутствие помощи властей

13:47 23.09.2020
Wizz Air со 2 октября возобновляет рейсы между Украиной и Словакией

Wizz Air со 2 октября возобновляет рейсы между Украиной и Словакией

18:02 18.09.2020
Ryanair вновь сократила число рейсов на фоне постоянных изменений правил передвижения

Ryanair вновь сократила число рейсов на фоне постоянных изменений правил передвижения

13:06 09.09.2020
Ryanair с 27 октября запускает ежедневные рейсы из Киева в Берлин

Ryanair с 27 октября запускает ежедневные рейсы из Киева в Берлин

18:37 28.08.2020
Wizz Аir отвергает информацию о незаконных сокращениях сотрудников в Украине

Wizz Аir отвергает информацию о незаконных сокращениях сотрудников в Украине

20:26 21.08.2020
Ryanair анонсировала рейсы из Киева в Кельн, из Одессы в Дюссельдорф на зиму 2020г

Ryanair анонсировала рейсы из Киева в Кельн, из Одессы в Дюссельдорф на зиму 2020г

15:30 06.08.2020
Власти Италии могут запретить полеты Ryanair из-за нарушения санитарных норм

Власти Италии могут запретить полеты Ryanair из-за нарушения санитарных норм

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Курс биткойна превысил отметку в $28000, завершает декабрь подъемом почти на 50%

Украина заказала у ГП "Антонов" три самолета Ан-178 для армии - Зеленский

Минэкономики ожидает сокращения экономики Украины на 3% в IV кв.-2020

Кабмин утвердил тексты семи углеводородных СРП

Кабмин отменил до 31 марта 2021г льготу по оплате первых 100 кВт-ч э/э для населения в размере 0,9 грн/кВт-ч

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ ввел безвыездной надзор за участниками рынков небанковских финуслуг

"Метинвест" досрочно погасил еще часть долга по предэкспортному финансированию на $45 млн

"Укравтодор" открыл движение в обход Кобеляк на трассе Днепр - Решетиловка в Полтавской области

Обновленный сайт ДТЭК в первую очередь нацелен на B2B-аудиторию и мобильные устройства

Минобороны заключило контракт с КБ "Луч" на поставку в 2021 ракетных комплексов "Нептун"

Установление единого тарифа на э/э в размере 1,68 грн/кВт-ч увеличит общую инфляцию в 2021 на 0,39 п.п. – НБУ

Украина при реконструкции ГТС не будет использовать комплектующие из РФ - глава оператора

Стартовала тестовая эксплуатация системы автоматизации подачи заявок на полеты БЛА - Мининфраструктуры

"Украэрорух" завершил испытания системы управления воздушным движением в Харькове и сети мониторинга удаленных объектов связи во Львове

Мининфраструктуры рассматривает в качестве первых потенциальных концессий вокзалы Киева и Винницы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА