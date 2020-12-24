Экономика

13:59 24.12.2020

МАУ с апреля 2021 г. планирует восстановление собственной маршрутной сети на 64% объемов 2019 г.

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МАУ с апреля 2021 г. планирует восстановление собственной маршрутной сети на 64% объемов 2019 г.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в 2021 году планирует постепенное перспективное восстановление оригинальной сети маршрутов.

Как сообщила пресс-служба компании в четверг, в частности, с начала летнего сезона-2021 планируется запуск рейсов по 43 международным и семи внутренним маршрутам, что позволит восстановить полноценное авиационное сообщение из регионов Украины с многочисленными странами Европы через хаб в Международном аэропорту "Борисполь".

Начиная с апреля 2021 года МАУ планирует восстановление собственной маршрутной сети на 64% объемов 2019 года.

"Работа в условиях карантина 2020 года научила команду МАУ гибкости, адаптивности и устойчивости. Самостоятельно, без всякой помощи со стороны, мы выстояли и прошли это испытание. Все в МАУ готовы работать на результат так же 24/7 и обеспечивать пассажиров возможностью летать в новом 2021 году. Соответственно, мы смотрим в будущее только с позитивом. На позитивный сигнал к восстановлению нам указывает также начало вакцинации от COVID-19 в США, Великобритании, Германии и в других европейских странах", - цитирует пресс-служба СЕО авиакомпании Евгения Дыхне.

Как сообщалось, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с января по декабрь 2020 года перевезла 1,787 млн пассажиров, что в четыре раза меньше результата за 2019 год (около 8 млн пассажиров).

Теги: #мау #маршруты
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