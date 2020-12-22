Экономика

14:08 22.12.2020

Законодательная коллизия может на несколько месяцев заблокировать легальный рынок электронных сигарет - ЕБА

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Законодательная коллизия может на несколько месяцев заблокировать легальный рынок электронных сигарет - ЕБА

Жидкости для электронных сигарет с 2021 года должны быть промаркированы акцизной маркой, а их производство – будет подлежать лицензированию, однако законодательная коллизия может на несколько месяцев заблокировать этот рынок, сообщили эксперты Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА).

"Изменения в Налоговый кодекс предусматривают, что жидкости для электронных сигарет, произведенные до 2021 года, считаются немаркированными акцизными марками. Однако другого механизма реализации продукции, которая уже в обороте, не предусмотрено", - указала ЕБА в релизе во вторник.

Как пояснила бизнес-ассоциация, законодательство предусматривает, что акцизные марки для таких товаров могут быть доступны для производителей и импортеров не раньше, чем в последние дни декабря этого года. При этом их можно применить исключительно для маркировки продукции, произведенной после 2021 года.

"По данным компаний-членов ЕБА, это на несколько месяцев заблокирует функционирование рынка жидкостей для электронных сигарет, поскольку законопослушный бизнес будет вынужден во исполнение требований закона остановить сбыт уже закупленной продукции и избавиться от нее до 1 января 2021 года, чтобы не быть привлеченным к ответственности за хранение и/или продажу немаркированной продукции", - указала ассоциация.

В то же время розничные точки некоторое время будут вынуждены ожидать маркированной продукции с пустыми полками, поскольку производителям потребуется несколько месяцев на настройку необходимых процессов для маркировки товаров.

По оценкам ЕБА, при таких обстоятельствах бюджет недополучит около 2 млрд грн.

В ассоциации предлагают в качестве решения вопроса срочное внесение изменений в законодательство, которые позволят реализацию уже ввезенной продукции до 1 июля 2021 года.

Помимо этого, компании-члены ЕБА указывают на некоторые проблемы с получением лицензии на право торговли жидкостями для электронных сигарет.

"Представители бизнеса сообщают, что в официальных источниках, в том числе на сайте Госналоговой, отсутствуют реквизиты для внесения платы за лицензии на право торговли жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, что фактически делает невозможным получение лицензии до 1 января 2021 года", - указала ЕБА в релизе.

Поэтому, по мнению ассоциации, представляется целесообразным предусмотреть переходный период сроком в 1 месяц, в течение которого к субъектам рынка не будут применяться санкции за торговлю жидкостями для электронных сигарет без наличия лицензий, поскольку такие лицензии невозможно вовремя получить по независящим от бизнеса причинам.

Соответствующие предложения ЕБА подала главе комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниилу Гетманцеву и спикеру парламента Дмитрию Разумкову.

Теги: #электронная_сигарета #еба
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