Экономика

11:20 21.12.2020

Развитию в Украине технологий индустриального жилья препятствуют отсутствие производства и предвзятое отношение покупателей – мнение

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Развитию в Украине технологий индустриального жилья препятствуют отсутствие производства и предвзятое отношение покупателей – мнение

Технологии строительства массового индустриального жилья имеют хорошие перспективы в Украине, однако пока сталкиваются с рядом ограничительных факторов, считает коммерческий директор строительной компании "Интергал-Буд" Анна Лаевская.

"Очень хорошие перспективы имеют технологии индустриального жилья - это современные панели и каркасные дома, сборный железобетон, популярный в Европе и даже в Беларуси. Себестоимость такого жилья ниже классической монолитно-каркасной технологии, а темпы строительства - значительно быстрее. Каркас здания возводится по три-четыре месяца, а не за девять. Соответственно, более быстрый оборот капитала позволяет установить привлекательный ценник для покупателя жилья", - рассказала Лаевская в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Она добавила, что в Украине ряд застройщиков рассматривает такую возможность, особенно те, у кого есть огромные участки по 100 га в пригороде.

В то же время, по словам Лаевской, в Украине пока отсутствует соответствующая технология: ее можно реализовать на базе действующих производствах ЖСК или путем строительства новых заводов с установкой импортных линий по изготовлению конструкций. При этом для застройщиков наличие собственных производственных мощностей – это непрофильная деятельность. Гораздо эффективнее заказывать комплектующие в профессиональных подрядчиков, которые занимаются, этим много лет, контролируют и отвечают за качество. Но пока на рынке нет такого специалиста, констатировала Лаевская.

Среди других препятствия для развития этой технологии в Украине она назвала предвзятое отношение покупателей к бетонным или панельным домам. "Приобретя эту супертехнологию и запустив ее, первые очереди таких объектов, наверное, придется реализовывать по демпинговым ценам. Нужно как-то заставить людей попробовать, чтобы они оценили такие дома, увидели, что по характеристикам они не хуже традиционных", - считает коммерческий директор строительной компании "Интергал-Буд".

Кроме того, по словам Лаевской, строительство панельных, сборных или железобетонных зданий требует высококвалифицированных работников, которых в Украине нет. "Их нужно учить, чтобы сформировать свои штаты. Но еще сложнее потом эти штаты содержать. Потому что ты их научишь, а они завтра отправятся в Польшу, Германию - туда, где такие же панели, но выше заработная плата. На все это накладываются депрессивные явления в нашей экономике, коронакризис и др. Новые технологии большинство компаний отложили на будущее", - резюмировала Лаевская.

Стройкомпания "Интергал-Буд" работает на рынке жилой недвижимости с 2003 года. Ее портфель включает 74 реализованных проекта общей площадью более 3 млн кв. м. Компания построила 136 домов, из которых 52 – в Киеве, 7 – Киевской области, 77 – в других регионах. В столице реализовано девять жилых комплексов: ЖК "Лебединый", "Парковые озера", "Отрадный", "Яскравый", "Лукьяновский", "Демеевка", "Комарова, 46", "Лидер", "Саперно-Слободская, 24".

В проектном портфеле компании – более 3,8 млн кв. м. По состоянию на конец 2019 года на стадии строительства находилось около 1,1 млн кв. м в разных проектах жилья.

 

Теги: #недвижимость #лаевская #интергал_буд
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