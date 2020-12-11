Профильный комитет 14 декабря рассмотрит окончательный текст проекта бюджета-2021

Парламентский комитет по вопросам бюджета в понедельник, 14 декабря, рассмотрит финальный текст законопроекта о государственном бюджете на 2021 год, сообщил заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк (фракция "Голос").

"В понедельник будет бюджетный комитет, и там утвердят финальный текст Бюджета-2021", - написал Железняк в своем Телеграмме-канале в пятницу.

Он также предположил, что на предстоящей пленарной неделе в повестке дня сессии могут быть и кадровые вопросы. По словам Железняка, в настоящее время обсуждаются назначения на должности вице-премьер-министра по энергетике (кандидат - экс-исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко) и министра образования и науки (кандидат - и.о. министра образования Сергей Шкарлет). "На эти назначения активно считают голоса", - подчеркнул депутат.

Народный депутат также допустил и ротацию министров на таких должностях, как министр Кабинета министров, министр по делам ветеранов. "И, говорят, шатается кресло министра экологии. А вот МОЗ (министр здравоохранения Максим Степанов) пока останется на своем месте, минимум до конца локдауна", - написал Железняк.