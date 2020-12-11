Экономика

14:37 11.12.2020

Профильный комитет 14 декабря рассмотрит окончательный текст проекта бюджета-2021

1 мин читать
Профильный комитет 14 декабря рассмотрит окончательный текст проекта бюджета-2021

Парламентский комитет по вопросам бюджета в понедельник, 14 декабря, рассмотрит финальный текст законопроекта о государственном бюджете на 2021 год, сообщил заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк (фракция "Голос").

"В понедельник будет бюджетный комитет, и там утвердят финальный текст Бюджета-2021", - написал Железняк в своем Телеграмме-канале в пятницу.

Он также предположил, что на предстоящей пленарной неделе в повестке дня сессии могут быть и кадровые вопросы. По словам Железняка, в настоящее время обсуждаются назначения на должности вице-премьер-министра по энергетике (кандидат - экс-исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко) и министра образования и науки (кандидат - и.о. министра образования Сергей Шкарлет). "На эти назначения активно считают голоса", - подчеркнул депутат.

Народный депутат также допустил и ротацию министров на таких должностях, как министр Кабинета министров, министр по делам ветеранов. "И, говорят, шатается кресло министра экологии. А вот МОЗ (министр здравоохранения Максим Степанов) пока останется на своем месте, минимум до конца локдауна", - написал Железняк.

Теги: #бюджет #голос #проект
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:24 11.12.2020
Киевстар - плательщик налогов №1 в отрасли связи

Киевстар - плательщик налогов №1 в отрасли связи

13:30 11.12.2020
Группа "Нафтогаз" за 11 мес. перечислила в госбюджет 95 млрд грн

Группа "Нафтогаз" за 11 мес. перечислила в госбюджет 95 млрд грн

20:46 10.12.2020
Регионы использовали 67% средств на обновление пищеблоков в школах в 2020 году – Минобразования Украины

Регионы использовали 67% средств на обновление пищеблоков в школах в 2020 году – Минобразования Украины

12:38 10.12.2020
В "Голосе" подготовили изменения в законодательство, усиливающие уголовную ответственность за недостоверное декларирование

В "Голосе" подготовили изменения в законодательство, усиливающие уголовную ответственность за недостоверное декларирование

13:22 09.12.2020
lifecell будет выплачивать вознаграждения обличителям коррупции в телеком-отрасли в рамках проекта с НАПК

lifecell будет выплачивать вознаграждения обличителям коррупции в телеком-отрасли в рамках проекта с НАПК

02:18 09.12.2020
В Палате представителей США поддержали законопроект об оборонном бюджете на 2021 финансовый год

В Палате представителей США поддержали законопроект об оборонном бюджете на 2021 финансовый год

14:09 08.12.2020
Рада 15 декабря рассмотрит госбюджет-2021, спецзакон о Донбассе и полномочиях НАПК – нардеп

Рада 15 декабря рассмотрит госбюджет-2021, спецзакон о Донбассе и полномочиях НАПК – нардеп

12:12 08.12.2020
ОП разместит на одном из своих этажей аналитическую площадку реформ - советник премьера

ОП разместит на одном из своих этажей аналитическую площадку реформ - советник премьера

07:17 08.12.2020
Конгресс США проголосует за военный бюджет, несмотря на угрозу вето со стороны Трампа

Конгресс США проголосует за военный бюджет, несмотря на угрозу вето со стороны Трампа

13:52 07.12.2020
Инвестпроект по защите сел Львовской области от паводков и программа модернизации больниц в 2020г остались без финансирования - ГКСУ

Инвестпроект по защите сел Львовской области от паводков и программа модернизации больниц в 2020г остались без финансирования - ГКСУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина доразмещает евробонды-2033 на $500 млн, ориентир доходности - около 6,4%

Deutsche Bank осторожно оптимистичен в оценке рынка ОВГЗ в 2021г, отмечает риски инфляции

Moody's повысило рейтинги валютных депозитов 7 банков с "Caa1" до "B3", Райффайзен Банка Аваль - до "B2" по новой методологии

В НАБУ расценивают действия Офиса генпрокурора по делу "ВиЭйБи Банка" как попытку его саботажа

НБУ ориентируется на рост международных резервов Украины в 2020г с $25,3 до более $27 млрд

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина с начала 2020/2021 МГ экспортировала 22,9 млн тонн зерновых

Lufthansa сократит 1 тыс. пилотов, если не договорится с профсоюзами

Ukrainian Startup Fund профинансирует еще 8 стартапов на получение гранта в $25 тыс.

"Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию ЖК "Харьковский" и "Гармония" корпорации "Укрбуд"

Украина доразмещает евробонды-2033 на $500 млн, ориентир доходности - около 6,4%

Украина и Израиль планируют начать обмен опытом между портовыми службами – Посольство

Корректировка гособоронзаказа с 2021 не должна превышать 5-7% на протяжении фингода - Уруский

Шмыгаль ожидает сообщения о начале миссии МВФ в Украине

ГИЯРУ подтвердила готовность блока №1 Ривненской АЭС работать до 2030

Топ-менеджеры американских компаний обещают создать 1 млн рабочих мест для афроамериканцев за 10 лет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА