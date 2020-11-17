Глава Госгеокадастра поручил областным управлением начать передачу с/х земель за пределами населенных пунктов громадам

Глава Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко поручил областным управлениям Госгеокадастра передавать землю сельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов объединенным территориальным громадам, начиная с 17 ноября.

"Подписал приказ, которым поручил областным управлениям Госгеокадастра передавать землю сельскохозназначения за пределами населенных пунктов объединенным территориальным громадам, начиная с сегодняшнего дня, 17 ноября", - написал он в Facebook во вторник.

Кроме того, как сообщил Лещенко, Госгеокадастр, в соответствии с постановлением №1113, утвержденным вчера Кабинетом министров, будет принимать землеустроительную документацию на утверждение до 15 декабря 2020 года. После указанной даты эти земельные участки будут переданы территориальным общинам, а утверждение документации будет осуществляться уже органами местного самоуправления.

Кроме того, земельные участки государственной собственности, право аренды на которые выставляются на аукцион, будут переданы ОТГ по завершении аукционов, то есть сразу после обнародования результатов торгов и заключения договоров с победителями, пояснил глава Госгеокадастра.