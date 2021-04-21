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13:57 21.04.2021

Апрельские обыски в областных Госгеокадастрах были не последними – министр агрополитики

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Апрельские обыски в областных Госгеокадастрах были не последними – министр агрополитики

Кадровые работники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), СБУ и полиции интегрированы в Госслужбу по вопросам геодезии, картографии и кадастра, они продолжают борьбу с преступлениями и после перехода экс-главы ведомства Романа Лещенко в Министерство аграрной политики и продовольствия, сообщила пресс-служба Минагрополитики агентству "Интерфакс-Украина".

"Важно с использованием антикоррупционных политик реализовывать изменения через законопроекты. Краеугольным камнем для нас сегодня является законопроект №2194, который блокируют отдельные депутаты и партии в парламенте. Этот законодательный акт окончательно уничтожит Госгеодкадастр как распорядителя земель. Это моя мечта и цель", - отметил министр, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Лещенко, возглавивший Госгеокадастр в июне 2020 года, а в декабре 2020 года назначенный Верховной Радой главой Минагрополитики, сообщил, что надеется на рассмотрение всех поправок к законопроекту №2194 и его принятие до конца апреля.

Министр напомнил о разоблачении двух эпизодов крупной земельной коррупции, в ходе которой совместно с НАБУ в минувшем году была организована операция с имитацией его согласия на получение неправомерной выгоды. Лещенко уточнил, что после попытки подкупа в размере $170 тыс. в обмен на выдачу приказов о выделении земельных участков подставным лицам, он сразу наладил контакт с НАБУ, СБУ и Национальной полицией, поскольку, по его мнению, пытаться самостоятельно справиться с тандемом чиновников и криминалитета - это путь в никуда.

"Злоумышленников взяли уже во время второго платежа (коррупционеры планировали внести сумму взятки за несколько платежей – ИФ) в 25 тыс. условных единиц. Нам нужно менять систему совместными усилиями правоохранительных органов и власти, чтобы у новых людей, которые придут на важные должности, не было возможностей действовать старыми коррупционными методами", - отметил министр, цитируемый пресс-службой Минагрополитики.

По словам Лещенко, госчиновник, которому предлагают взятку, должен написать заявление в антикоррупционные и правоохранительные органы и сотрудничать с ними. Министр отметил, что важно именно по закону наказать причастных и показать другим существование рисков для коррупционеров.

Как сообщалось, детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в декабре 2020 года сообщили о подозрении руководителю одного из территориальных управлений Госгеокадастра и посреднику, которые пытались подкупить главу Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Лещенко.

По данным НАБУ, один из задержанных может быть связан с компаниями, которые предоставляют услуги Госгеокадастру на проведение работ по государственной инвентаризации земель на территориях многих областей Украины в 2020 году.

Действия данных лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Минагрополитики ожидает как можно быстрее завершить все необходимые для старта полноценной работы процедуры и начать набор персонала, как только ведомство получит 6,87 млрд грн финансирование для своей работы в 2021 году.

Верховная Рада на внеочередном пленарном заседании 15 апреля приняла в целом закон №5197-2 о перенаправлении из госбюджета 6,87 млрд грн на функционирование Минагрополитики в нынешнем году. Согласно приложению к законопроекту, из общей суммы в 6,87 млрд грн на функционирование аппарата министерства будет направлено 4,91 млрд грн, Госгеокадастра – 1,52 млрд грн, Госрыбагентства – 0,42 млрд грн.

Теги: #прогноз #госгеокадастр #обыски
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