События

16:26 14.05.2021

СБУ разоблачила экс-начальницу Госгеокадастра в Закарпатской области на махинациях с землей

1 мин читать
СБУ разоблачила экс-начальницу Госгеокадастра в Закарпатской области на махинациях с землей

Служба безопасности Украины разоблачила факт незаконного завладения землями ужгородской общины на более чем 15 млн грн, которое было совершено при содействии экс-руководства Госгеокадастра в Закарпатской области и одного из госпредприятий, сообщает пресс-центр СБУ в пятницу.

"Оперативники спецслужбы установили, что бывшая руководительница облуправления Госгеокадастра помогла вывести из коммунальной собственности земельный участок в Ужгороде. Его площадь составляла 1,6 га. По версии следствия, участок нелегально переоформили в пользование на физических лиц под дальнейшую застройку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины сообщено о подозрении бывшей начальнице Главного управления Госгеокадастра в Закарпатской области.

Также в спецслужбе подчеркивают, что досудебное следствие по данному делу продолжается.

Теги: #закарпатская_область #махинации #госгеокадастр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:13 22.04.2021
Правоохранители разоблачили масштабную схему хищения земли, организованную чиновниками Госгеокадастра

Правоохранители разоблачили масштабную схему хищения земли, организованную чиновниками Госгеокадастра

13:57 21.04.2021
Апрельские обыски в областных Госгеокадастрах были не последними – министр агрополитики

Апрельские обыски в областных Госгеокадастрах были не последними – министр агрополитики

20:16 20.04.2021
Закарпатские пограничники разоблачили двух контрабандистов на переправке сигарет в Словакию дроном

Закарпатские пограничники разоблачили двух контрабандистов на переправке сигарет в Словакию дроном

18:16 10.04.2021
"УЗ" с 11 апреля возобновляет курсирование поездов в Закарпатской области - Криклий

"УЗ" с 11 апреля возобновляет курсирование поездов в Закарпатской области - Криклий

12:11 10.04.2021
Госкомиссия ТЭБ и ЧС отменила "красный" уровень эпидопасности в Закарпатской области с 11 апреля, регион переходит в "желтую"

Госкомиссия ТЭБ и ЧС отменила "красный" уровень эпидопасности в Закарпатской области с 11 апреля, регион переходит в "желтую"

07:07 10.04.2021
Закарпатская область может следующей выйти из "красной" зоны

Закарпатская область может следующей выйти из "красной" зоны

14:36 08.04.2021
Оптимизация Госгеокадастра отсрочена из-за задержки принятия законопроекта №2194 – министр агрополитики

Оптимизация Госгеокадастра отсрочена из-за задержки принятия законопроекта №2194 – министр агрополитики

13:24 06.04.2021
Правительство отменило ликвидацию терорганов Госгеокадастра

Правительство отменило ликвидацию терорганов Госгеокадастра

20:20 05.04.2021
В Закарпатской области разрешили возобновить работу общественного транспорта

В Закарпатской области разрешили возобновить работу общественного транспорта

18:02 01.04.2021
Чиновники Госгеокадастра незаконно вывели из госсобственности 700 тыс. га с/х земель из-за пробелов в кадастре и системе "Докпроф"

Чиновники Госгеокадастра незаконно вывели из госсобственности 700 тыс. га с/х земель из-за пробелов в кадастре и системе "Докпроф"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экс-нардеп Семенченко подозревается в организации обстрела из гранатомета здания украинского телеканала

После Медведчука деолигархизация коснется и других, пока они все не станут просто крупными бизнесменами – Зеленский

Заседание СНБО ожидается в пятницу - источник

В Украине за сутки зафиксировано 7 562 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 15 958 человек – Степанов

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе совершили 19 обстрелов, в том числе из танков, погиб украинский военнослужащий

ПОСЛЕДНЕЕ

Экс-нардеп Семенченко подозревается в организации обстрела из гранатомета здания украинского телеканала

В Украине праведники мира будут получать государственную стипендию - Ермак

Сумщина намерена активизировать сотрудничество с Израилем – встреча посла с главой ОГА

В Одессе неизвестные выстрелили в мужчину, пострадавший доставлен в больницу с ранением ноги

Стефанишина: Ратификация Стамбульской конвенции позволит защитить украинок - жертв домашнего насилия за границей

В Украине ежедневно регистрируют около 20 уголовных правонарушений, связанных с домашним насилием - генпрокурор

Круглосуточный домашний арест Медведчука ограничит привычный для него образ жизни топ-персоны – Верещук

Великобритания планирует ускорить вакцинацию от COVID-19 в районах с "индийским" штаммом

СБУ провела в Херсоне оперативно-штабной сбор для отработки действий в случае агрессии РФ

Профильный комитет рекомендовал Раде принять во 2-м чтении законопроект о реформировании предприятий ОПК

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА