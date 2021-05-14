СБУ разоблачила экс-начальницу Госгеокадастра в Закарпатской области на махинациях с землей

Служба безопасности Украины разоблачила факт незаконного завладения землями ужгородской общины на более чем 15 млн грн, которое было совершено при содействии экс-руководства Госгеокадастра в Закарпатской области и одного из госпредприятий, сообщает пресс-центр СБУ в пятницу.

"Оперативники спецслужбы установили, что бывшая руководительница облуправления Госгеокадастра помогла вывести из коммунальной собственности земельный участок в Ужгороде. Его площадь составляла 1,6 га. По версии следствия, участок нелегально переоформили в пользование на физических лиц под дальнейшую застройку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины сообщено о подозрении бывшей начальнице Главного управления Госгеокадастра в Закарпатской области.

Также в спецслужбе подчеркивают, что досудебное следствие по данному делу продолжается.