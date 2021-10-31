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01:51 31.10.2021

Киевские власти обратились в правоохранительные органы из-за "захвата земель столицы"

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Киевские власти обратились в правоохранительные органы из-за "захвата земель столицы"

Городские власти Киева обратились в Кабинет министров Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Государственное бюро расследований по поводу противоправного расширения границы поселка Коцюбинского Бучанским райсоветом за счет киевских лесов.

"20 октября 2021 года Бучанский районный совет противоправно принял решение об утверждении проекта землеустройства по установлению изменений границ поселка Коцюбинское. Особенно дерзко то, что границы поселка расширились с 87 до 3000 гектаров за счет киевских лесов", - сообщает пресс-служба Киевской горадминистрации.

Как сообщается, городские власти предупреждали правоохранительные органы, что бездействие Госгеокадастра по внесению границы города Киева приведет к негативным последствиям для территориальной громады столицы. По поручению мэра Киева подан иск в Госгеокадастр и его территориальный орган о признании противоправным бездействие этого органа.

Отмечается, что в 2012 году Киевский городской совет уже отказывал в согласовании проекта по расширению границ Коцюбинского. На этот раз проект землеустройства по установлению изменений границ поселка Коцюбинское даже не поступал на согласование в Киевский горсовет и, соответственно, не соглашался с ним. Эти факты свидетельствуют о незаконном расширении территории поселка Коцюбинское, превышении властных полномочий и нанесении значительных убытков территориальной громаде Киева.

"В настоящее время уже поданы заявления о совершении уголовного правонарушения в НАБУ и ГБР и обратился в правительство о недопущении захвата земель столицы и защите интересов ее территориальной громады. Все документы, подтверждающие существующую границу Киева, предоставлены правоохранительным органам", - подчеркнули в пресс-службе.

Теги: #киев #земля #госгеокадастр
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