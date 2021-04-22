Правоохранители разоблачили масштабную схему хищения земли, организованную чиновниками Госгеокадастра

Служба безопасности Украины разоблачила масштабный механизм противоправного выделения в частную собственность государственных земель, который был организован высшим руководством Главного управления Госгеокадастра в Закарпатской области, сообщает пресс-служба СБУ в четверг.

"Оперативники спецслужбы установили, что организовал противоправную схему бывший и.о. начальника ГУ Госгеокадастра. Он привлек к "делу" нового главу учреждения и некоторых руководителей структурных подразделений. Участники сделки выделяли из государственной в частную собственность земельные участки сельскохозяйственного назначения вблизи Ужгорода. При этом в Государственный земельный кадастр дельцы вносили другие данные. Заказчики получали земли с лесными угодьями под видом сельскохозяйственных земельных участков", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что следователи Службы безопасности Украины задокументировали, что в 2020 году "и.о. начальника ГУ Госгеокадастра, в частности, дал разрешение на разработку проекта землеустройства относительно отвода в собственность 26 участков общей площадью почти 54 га".

"Установлено, что эти земли подлежали передаче в коммунальную собственность объединенной территориальной общине", - сообщают в спецслужбе.

Отмечается, что в рамках уголовного производства вынесено подозрения по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины руководителю областного Госгеокадастра, бывшему и.о. начальника Главного управления и начальнику одного из отделов.

Кроме того, что по ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подозрении сообщено инженеру землеустроителю.

"Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности лиц, причастных к сделке", - подчеркивают в СБУ.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились Управлением СБУ в Закарпатской области во взаимодействии ГУ Нацполиции в Закарпатской области под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры.