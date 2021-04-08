Экономика

14:36 08.04.2021

Оптимизация Госгеокадастра отсрочена из-за задержки принятия законопроекта №2194 – министр агрополитики

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Оптимизация Госгеокадастра отсрочена из-за задержки принятия законопроекта №2194 – министр агрополитики

Отмена ликвидации как юридических лиц территориальных органов Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, а также отсрочка до 1 января 2022 года сокращения предельной численности работников ведомства - тактическое решение, обусловленное задержкой с принятием важнейшего для земельных отношений проекта закона №2194, отметил глава Министерства агрополитики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

"Отсрочка некоторых из запланированных мероприятий - тактическое решение, которое обусловлено задержкой с принятием важнейшего для земельных отношений проекта закона №2194, который, среди прочих революционных для регулирования земельных отношений нововведений, предусматривает реальную децентрализацию в земельной сфере, а также радикальную дерегуляцию и сокращение функций Госгеокадастра", - написал Лещенко в Facebook.

Министр отметил, что курс правительства на оптимизацию системы органов Госгеокадастра остается неизменным, несмотря на неожиданную для его ведомства неудачу при рассмотрении законопроекта во втором чтении в начале декабря минувшего года, а также "законодательный спам" из 3,5 тыс. правок в проект закона, поданными представителями оппозиции для длительной блокировки работы парламента.

"А затем и локдаун заставляет вносить коррективы в график трансформации Госгеокадастра в современное, компактное и эффективное сервисное ведомство. Впрочем, гибкость в тактических вопросах отнюдь не означает корректировки стратегии. И сегодня, как никогда, я уверен, что все планы по реформе земельного ведомства будут успешно воплощены в жизнь до конца года", - подытожил Лещенко.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины постановлением №301 от 5 апреля отменил решение о ликвидации как юридических лиц территориальных органов Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр), а также отстрочил до 1 января 2022 года сокращение численности работников этого ведомства на 57% - до 4,317 тыс. человек.

Теги: #оптимизация #госгеокадастр
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