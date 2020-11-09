Нефть продолжает уверенно дорожать, Brent - $42,91 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают уверенно расти в ходе торгов в понедельник на оптимизме вокруг вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer Inc. (SPB: PFE) и BioNTech., а также победы на выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:51 кв составляет $42,91 за баррель, что на $3,46 (8,77%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $40,77 за баррель, что на $3,63 (9,77%) выше уровня предыдущей сессии.

Ранее в ходе торгов котировки поднимались более чем на 10%, демонстрируя максимальный сессионный рост почти за полгода, согласно данным Trading Economics.

Потенциальная вакцина от коронавируса, разработанная американской Pfizer и германской BioNTech, во время третьей стадии испытаний показала более чем 90%-ную эффективность, сообщили ее производители.

Эта новость спровоцировала на мировых рынках рост спроса на акции и другие активы, считающиеся рискованными, заставив инвесторов распродавать традиционные активы-убежища, такие как облигации и золото, пишет MarketWatch.

"Это был совершенно ужасный год для нефтяного рынка, учитывая, что пандемия коронавируса нанесла удар по спросу, и в определенный момент цены на нефть стали отрицательными, - отмечает старший рыночный аналитик Oanda Крейг Эрлам, которого цитирует MarketWatch. - Теперь это может измениться с появлением вакцины, обеспечивающей устойчивое решение ужасной проблемы, которая привела к потрясениям по всему миру".

Американские СМИ отмечают, что если Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США в срочном порядке одобрит эту вакцину, то первые ее дозы смогут получить медицинские сотрудники уже к концу этого года.

Кроме того, оптимизму на рынках способствовали результаты президентских выборов в США, указывающие на победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Официальные результаты выборов пока не объявлены, однако уже понятно, что Байден набрал достаточное количество голосов, чтобы стать новым президентом США. Тем временем, действующий президент США Дональд Трамп не признает поражение, его юристы подали судебные иски в ряде штатов, где, как они утверждают, были допущены нарушения.