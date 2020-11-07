Экономика

11:22 07.11.2020

Трейдеры впервые в истории начали ре-экспорт газа из Украины – ОГТСУ

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Трейдеры впервые в истории начали ре-экспорт газа из Украины – ОГТСУ

Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) за 10 месяцев 2020 года транспортировал из стран ЕС в Украину в режиме shorthaul (транспортировка на короткие расстояния) 6,1 млрд куб. м газа, и почти весь этот объем пока сохраняется в подземных хранилищах газа, а в октябре впервые в истории был осуществлен ре-экспорт газа в объеме 15 млн куб в страны ЕС по заказу его владельцев.

"Ещё одна значимая веха для рынка газа - начался ре-экспорт газа, который был ранее завезён в Украину из ЕС. Ранее были только транзит и импорт", – прокомментировал это событие в Facebook гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

"Наши прогнозы таки реализовались - Украина начала полноценный реэкспорт газа в ЕС", – заявил также глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

По словам Макогона, ОГТСУ уже заработал порядка 500 млн грн дохода от предоставления услуги shorthaul, которая стала абсолютно новым источником дохода для компании.

"Когда мы в 2016-2017 годах ещё в "Укртрансгазе" проектировали новые продукты "таможенный склад" и shorthaul, то не надеялись, что они так быстро приобретут популярность у трейдеров", – отметил глава компании.

Коболев добавил, благодаря привлекательным условиям хранения газа украинские ПХГ, оператором которых выступает "дочка" "Нафтогаза" "Укртрансгаз", заполнены на 90% - рекордный показатель за последние 10 лет: из 28,3 млрд куб. м газа в них сейчас иностранным трейдерам принадлежит 10 млрд куб. м.

ОГТСУ в пресс-релизе уточнило, что за 10 месяцев 2020 года объем транспортировки газа на входе в Украину в режиме shorthaul из Словакии составили – 4,1 млрд куб. м, из Венгрии – 1,5 млрд куб. м, из Польши – 0,5 млрд куб. м.

В октябре объемы транспортировки на вход сократились до 16,6 млн куб. (все – из Польши) с 1,17 млорд куб. м в сентябре и 2,01 млрд куб. м в августе.

Всего с момента запуска услуги сервисом shorthaul воспользовались 24 заказчика-нерезидента и 5 украинских компаний.

Оператор отметил, что практически все объемы по shorthaul были направлены трейдерами в подземные хранилища газа на хранение в режиме "таможенный склад", а всего с начала года ОГТСУ по заказам клиентов направил оператору ПХГ "Укртрансгазу" для хранения на "таможенном складе" 10,1 млрд куб. газа.

Согласно релизу, выход газа из Украины в режиме shorthaul за это время составил 17,1 млн куб. м: в Словакию - 2 тыс. куб. м, в Венгрию – 13,7 млн куб. м, в Польшу – 3,4 млн куб. м.

Услуга shorthaul, которую ввел Оператор ГТС Украины с 1 января 2020 года, позволяет клиентам компании заказывать транзит газа через Украину в Польшу, Венгрию, Словакию и Румынию по специальному выгодному тарифу. А в комплексе с услугой "таможенный склад" от "Укртрансгаз" трейдерам, по мнению ОГТСУ, предлагаются удобные и привлекательные условия хранения газа в украинских ПХГ.

Теги: #газ #огтсу
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