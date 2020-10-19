Госмолодежьжилье: 400 семей за 9 мес. воспользовалось госпрограммами доступного жилья в Украине

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье) в январе-сентябре 2020 года заключил 400 договоров в рамках программ доступного жилья, при этом только один договор был профинансирован из государственного бюджета Украины.

"В январе-сентябре-2020, вопреки крайне ограниченному финансированию жилищных программ из государственного бюджета Украины, региональными управлениями Госмолодежьжилья заключено 400 договоров по программам, обслуживаемых Фондом. При этом финансовое наполнение программ осуществлялось практически исключительно за счет средств местных бюджетов большинства регионов Украины", – сообщила пресс-служба Госмолодежьжилья.

Так, с начала года было предоставлено 209 льготных долгосрочных кредитов молодым семьям, из которых 118 – за счет местных бюджетов, 91 – из уставного капитала Госмолодежьжилья.

Выделено также 82 льготных долгосрочных кредита другим категориям населения: педагогам, ученым, работникам бюджетной сферы, внутренне перемещенным лицам, участникам боевых действий, которые принимали участие в АТО-ООС (81 – за счет местных бюджетов, один договор – за счет госбюджета).

В отчетный период было также подписано 59 договоров о предоставлении господдержки для приобретения доступного жилья, все из которых были профинансированы из местных бюджетов.

Среди прочего, за счет местного финансирования был заключен один договор по программе удешевления стоимости ипотеки для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (Харьковское региональное управление Госмолодежьжилья), 22 договора по программе частичной компенсации процентной ставки кредитов молодым семьям (Полтавское региональное управление) и 27 договоров по программе частичного возмещения кредитов на энергоэффективные меры в жилом фонде (Полтавское региональное управление).

В срезе категорий граждан программами фонда воспользовались: 132 семей участников АТО-ООС и 38 семей вынужденно перемещенных лиц. Остальные участники программ находятся вне этих категорий.

В целом за счет местных бюджетов заключено 308 соглашений, 91 – из уставного капитала Госмолодежьжилья и лишь один – за счет госбюджета.

При этом глава правления Госмолодежьжилья Сергей Комнатный считает, что усилий исключительно местного самоуправления недостаточно для массового обеспечения украинцев доступным жильем.

"Существующие показатели реализации жилищных программ точно нельзя назвать достаточными. Мы постоянно напоминаем ответственным органам центральной власти о существовании этой проблемы. Надеемся, при рассмотрении госбюджета Украины на 2021 год будут учтены многочисленные предложения народных депутатов о полноценном финансировании жилищных программ", – цитирует Комнатного пресс-служба ведомства.

Он добавил, что общественность также ожидает продления действия госпрограммы обеспечения жильем молодежи, срок которой истекает в 2020 году.