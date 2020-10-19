Экономика

18:16 19.10.2020

Госмолодежьжилье: 400 семей за 9 мес. воспользовалось госпрограммами доступного жилья в Украине

2 мин читать
Госмолодежьжилье: 400 семей за 9 мес. воспользовалось госпрограммами доступного жилья в Украине

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье) в январе-сентябре 2020 года заключил 400 договоров в рамках программ доступного жилья, при этом только один договор был профинансирован из государственного бюджета Украины.

"В январе-сентябре-2020, вопреки крайне ограниченному финансированию жилищных программ из государственного бюджета Украины, региональными управлениями Госмолодежьжилья заключено 400 договоров по программам, обслуживаемых Фондом. При этом финансовое наполнение программ осуществлялось практически исключительно за счет средств местных бюджетов большинства регионов Украины", – сообщила пресс-служба Госмолодежьжилья.

Так, с начала года было предоставлено 209 льготных долгосрочных кредитов молодым семьям, из которых 118 – за счет местных бюджетов, 91 – из уставного капитала Госмолодежьжилья.

Выделено также 82 льготных долгосрочных кредита другим категориям населения: педагогам, ученым, работникам бюджетной сферы, внутренне перемещенным лицам, участникам боевых действий, которые принимали участие в АТО-ООС (81 – за счет местных бюджетов, один договор – за счет госбюджета).

В отчетный период было также подписано 59 договоров о предоставлении господдержки для приобретения доступного жилья, все из которых были профинансированы из местных бюджетов.

Среди прочего, за счет местного финансирования был заключен один договор по программе удешевления стоимости ипотеки для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (Харьковское региональное управление Госмолодежьжилья), 22 договора по программе частичной компенсации процентной ставки кредитов молодым семьям (Полтавское региональное управление) и 27 договоров по программе частичного возмещения кредитов на энергоэффективные меры в жилом фонде (Полтавское региональное управление).

В срезе категорий граждан программами фонда воспользовались: 132 семей участников АТО-ООС и 38 семей вынужденно перемещенных лиц. Остальные участники программ находятся вне этих категорий.

В целом за счет местных бюджетов заключено 308 соглашений, 91 – из уставного капитала Госмолодежьжилья и лишь один – за счет госбюджета.

При этом глава правления Госмолодежьжилья Сергей Комнатный считает, что усилий исключительно местного самоуправления недостаточно для массового обеспечения украинцев доступным жильем.

"Существующие показатели реализации жилищных программ точно нельзя назвать достаточными. Мы постоянно напоминаем ответственным органам центральной власти о существовании этой проблемы. Надеемся, при рассмотрении госбюджета Украины на 2021 год будут учтены многочисленные предложения народных депутатов о полноценном финансировании жилищных программ", – цитирует Комнатного пресс-служба ведомства.

Он добавил, что общественность также ожидает продления действия госпрограммы обеспечения жильем молодежи, срок которой истекает в 2020 году.

Теги: #недвижимость #госмолодежьжилье
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:34 16.10.2020
Украина в 2020г стала лидером по росту e-commerce в Восточной Европе - Euromonitor International

Украина в 2020г стала лидером по росту e-commerce в Восточной Европе - Euromonitor International

15:13 16.10.2020
"KPMG Украина" подготовит к приватизации бывший завод "Большевик"

"KPMG Украина" подготовит к приватизации бывший завод "Большевик"

18:19 15.10.2020
Protec Development планирует запустить офисно-логистический комплекс Protec Zymna Voda во Львове в III кв.-2020

Protec Development планирует запустить офисно-логистический комплекс Protec Zymna Voda во Львове в III кв.-2020

18:03 15.10.2020
Stadsis AB девелопера Алиева купила участки на 3,8 га по просп. Григоренко в Киеве

Stadsis AB девелопера Алиева купила участки на 3,8 га по просп. Григоренко в Киеве

17:43 15.10.2020
Указ о передаче государственных с/х земель в коммунальную собственность обнародован на сайте президента

Указ о передаче государственных с/х земель в коммунальную собственность обнародован на сайте президента

13:13 15.10.2020
Зеленский подписал указ о передаче земель сельхозназначения из государственной в коммунальную собственность

Зеленский подписал указ о передаче земель сельхозназначения из государственной в коммунальную собственность

12:45 15.10.2020
KAN Development рассматривает возможность строительства высшего учебного заведения в Киеве

KAN Development рассматривает возможность строительства высшего учебного заведения в Киеве

18:37 12.10.2020
Высокая конкуренция на рынке офисов стимулирует выход проектов с "зеленой" сертификацией – мнение

Высокая конкуренция на рынке офисов стимулирует выход проектов с "зеленой" сертификацией – мнение

17:12 12.10.2020
"Киевгорстрой" принял на баланс ЖК "Чаривне мисто" корпорации "Укрбуд"

"Киевгорстрой" принял на баланс ЖК "Чаривне мисто" корпорации "Укрбуд"

12:19 12.10.2020
АМКУ может оштрафовать Stadsis AB Вагифа Алиева за покупку трех компаний без разрешения ведомства

АМКУ может оштрафовать Stadsis AB Вагифа Алиева за покупку трех компаний без разрешения ведомства

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Американская торговая палата настаивает на скорейшем принятии закона о выпуске ОВГЗ для расчетов с "зеленой" энергетикой

Доходность евробондов "Нафтогаза Украины" составит 8,95%, ожидаемый объем - $500 млн

"Укрзализныця" против введения ограничений на пассажирские ж/д перевозки, но будет соблюдать все решения правительства

"Бизнес уважаемых людей" за 3 года вывел из Украины более $22 млрд - глава Госналоговой

НБУ обсуждал с представителями Лондонской фондовой биржи сокращение доли государства в банках Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Американская торговая палата настаивает на скорейшем принятии закона о выпуске ОВГЗ для расчетов с "зеленой" энергетикой

Доходность евробондов "Нафтогаза Украины" составит 8,95%, ожидаемый объем - $500 млн

"Укрзализныця" против введения ограничений на пассажирские ж/д перевозки, но будет соблюдать все решения правительства

"Укравтодор" возобновляет ремонт дороги от Измаила до Вилково

Создан новый правительственный комитет во главе с Уруским, ему переданы нацбезопасность, ТЭК и инфраструктуру

"Бизнес уважаемых людей" за 3 года вывел из Украины более $22 млрд - глава Госналоговой

НБУ обсуждал с представителями Лондонской фондовой биржи сокращение доли государства в банках Украины

Многоквартирный дом будущего из стали "Метинвеста" возведут в Мариуполе

Глава Госналоговой ожидает в октябре сокращения отставания от плана доходов госбюджета-2020 с 10 до 5 млрд грн

Госналоговая создает департамент налоговых расследований для выявления "схем" в рамках международного налогообложения - Любченко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА