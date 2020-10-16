Секретариат Энергосообщества зарегистрировал заявление АПЭ по поводу ценового демпинга "Нафтогаза"

Секретариат Европейского Энергетического сообщества зарегистрировал заявление Ассоциации поставщиков энергоресурсов (АПЭ) относительно злоупотреблений НАК "Нафтогаз" монопольным положением и ценового демпинга в предложениях для населения, сообщил глава Ассоциации Артем Компан.

"Ассоциация поставщиков энергоресурсов обратилась в Секретариат Европейского Энергосообщества, из-за ценообразования на рынке газа со стороны НАК "Нафтогаз". Секретариат ЕС уже зарегистрировал дело. Вопрос цены, которую показывает "Нафтогаз", и нанесения убытков госкомпаниям должен быть рассмотрен на уровне европейских институций", – сказал Компан в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, цена газа, предложенная НАК для населения на октябрь в размере 4,7 тыс. грн/тыс. куб м не является рыночной и свидетельствует о демпинге со стороны монополиста, который распоряжается 70% добываемого в стране газа.

"Цена "Нафтогаза" в 4,7 тыс. грн на октябрь – это даже не ноль, это минус", – отметил глава правления АПЭ, добавив, что при этом "Нафтогаз" продавал октябрьский ресурс на бирже в диапазоне 5,2-6,2 тыс. грн, а поставщик "последней надежды", коим является дочерняя компания НАК, поставляет газ в октябре по 5,5 тыс. грн.

"Здесь есть полный дисонанс в ценовых подходах. При этом надо учитывать, что цена газа, приобретенного на бирже, это цена по предоплате, а конечный потребитель заплатит за газ только через 45 дней, и эта рассрочка тоже часть операционных затрат поставщика", – разъяснил Компан.

Глава правления АПЭ также напомнил, что ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" выиграла конкурс на роль поставщика "последней надежды", предложив торговую наценку в 0%, что само по себе является неконкурентным, поскольку согласно закона о рынке газа поставщик "последней надежды" своей ценой не должен влиять на конкуренцию на рынке.

"Торговая надбавка в размере 0% была бы невозможна без монополии Группы "Нафтогаз" на ресурс государственного добычи", – добавил глава АПЭ.

Как сообщалось, Кабмин утвердил поставщиком "последней надежды" (ППН) на рынке природного газа для населения ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины".

ГПК сохранила цены на природный газ для бытовых потребителей на октябрь на текущем уровне – цена реализуемого в октябре газа в рамках пакета "Месячный" сохранится на уровне 4,7 грн/куб. м, пакета "Годовой" – 5,24 грн/куб. м (обе – с НДС, без учета доставки).