Экономика

18:37 12.10.2020

Высокая конкуренция на рынке офисов стимулирует выход проектов с "зеленой" сертификацией – мнение

3 мин читать
Высокая конкуренция на рынке офисов стимулирует выход проектов с "зеленой" сертификацией – мнение

Тренд на энергоэффективность и высокая конкуренция на рынке офисной недвижимости в Украине стимулируют запуск проектов, соответствующих требованиям международных "зеленых" сертификатов, считают в компании NAI Ukraine.

"Интерес к "зеленой" сертификации в Украине появился сравнительно недавно – большая часть проектов прошли ее в последние пять лет. Так, среди названий проектов с "зеленой" сертификацией – однозначно наиболее заметные и успешные проекты рынка. Если сравнивать с динамикой сертификации в Украине прошлых годов, когда это были лишь отдельные случаи, то количество проектов, проходящих ее сейчас, позволяют говорить о "буме", – отметила руководитель отдела консалтинга NAI Ukraine Марина Гуревич в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По ее данным, в Украине сертифицировано 18 зданий, из них шесть – по европейской системе эко-сертификации BREEAM (две очереди БЦ "Астарта", "Гранд" в Киеве, "Оптима Плаза" во Львове) и 13 объектов – по американской системе LEED (здания в Unit.City, Lviv Innovation Park, БЦ MAG.NETT и KMOST, отдельные офисы Shell, NOX, NEC, бутик Chanel). При этом в целом в Восточной Европе насчитывается 457 таких проектов, в Западной – почти 5 тыс. проектов, в США – более 20,7 тыс.

Среди триггеров развития "зеленой" сертификации эксперт называет требования социально ответственных клиентов, государственную регуляторную политику, снижение операционных расходов на фоне растущей стоимости коммунальных услуг, заботу о здоровье и окружающей среде, пиар.

"Высокая конкуренция на рынке недвижимости заставляют девелоперов как можно быстрее внедрять новые форматы. Несмотря на то что цена за 1 кв. м такого экоздания несколько выше от "обычного", запросов от инвесторов становится все больше", – указывает Гуревич.

По ее оценке, "зеленая" сертификация здания позволяет сократить операционные расходы в среднем на 11-15%, увеличивает стоимость бизнеса (до 38%), обеспечивает лучшие конкурентные позиции на рынке, улучшает репутацию и имидж бренда (до 18%), а также позволяет увеличить арендные платежи (до 18% в среднем выше арендный доход). Кроме того, сертифицированные бизнес-центры привлекают прогрессивную аудиторию арендаторов, доля которой в стране постоянно растет.

"Все больше индивидуальных пользователей зданий и компаний-арендаторов знают о сертифицированных зданиях и их преимуществах, поэтому девелоперы пытаются удовлетворить новый запрос рынка. Возможно, пока это не решающее конкурентное преимущество, однако его влияние в ближайшие годы будет только расти", – пояснила аналитик.

NAI Ukraine создана в 2016 году, является украинским представительством сети консалтинговых компаний в сфере коммерческой недвижимости NAI Global.

NAI Global владеет более чем 400 офисами в 55 странах мира с 7 тыс. сотрудников. Ежегодный объем сделок компании составляет более $45 млрд. В управлении компании находится более 38 млн кв. м. Является дочерним предприятием компании C-III Capital Partners, которая управляет порядка $150 млрд.

Теги: #недвижимость #офис #сертификация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:12 12.10.2020
"Киевгорстрой" принял на баланс ЖК "Чаривне мисто" корпорации "Укрбуд"

"Киевгорстрой" принял на баланс ЖК "Чаривне мисто" корпорации "Укрбуд"

12:19 12.10.2020
АМКУ может оштрафовать Stadsis AB Вагифа Алиева за покупку трех компаний без разрешения ведомства

АМКУ может оштрафовать Stadsis AB Вагифа Алиева за покупку трех компаний без разрешения ведомства

11:46 12.10.2020
"Киевгорстрой" планирует завершить аудит недостроев "Аркады" в ноябре

"Киевгорстрой" планирует завершить аудит недостроев "Аркады" в ноябре

09:34 12.10.2020
ЕБРР может прокредитовать на EUR450 млн реконструкцию автодороги Киев-Одесса и кольцевой Львова

ЕБРР может прокредитовать на EUR450 млн реконструкцию автодороги Киев-Одесса и кольцевой Львова

19:08 07.10.2020
Технохолдинг TECHIIA инвестирует до $15 млн в Экотехнопарк с дата-центром в Новой Каховке, строительство может начаться весной 2021 г.

Технохолдинг TECHIIA инвестирует до $15 млн в Экотехнопарк с дата-центром в Новой Каховке, строительство может начаться весной 2021 г.

17:37 07.10.2020
Технологический холдинг TECHIIA планирует инвестировать $200 млн в строительство Экотехнопарка с дата-центром в Херсонской области

Технологический холдинг TECHIIA планирует инвестировать $200 млн в строительство Экотехнопарка с дата-центром в Херсонской области

11:15 06.10.2020
Зеленский намерен купить или взять в аренду новый дом

Зеленский намерен купить или взять в аренду новый дом

16:17 05.10.2020
"Солтекс Капитал" оспорит в суде решение АМКУ о сговоре при покупке ТРЦ Respublika

"Солтекс Капитал" оспорит в суде решение АМКУ о сговоре при покупке ТРЦ Respublika

12:25 05.10.2020
Цены на строймонтажработы в Украине за 8 мес. возросли на 1,8% – Госстат

Цены на строймонтажработы в Украине за 8 мес. возросли на 1,8% – Госстат

10:00 05.10.2020
Цены на рынке нового жилья в Киеве в сентябре-2020г снизились на 3,1% в долларах США, в гривне рост на 10,4%

Цены на рынке нового жилья в Киеве в сентябре-2020г снизились на 3,1% в долларах США, в гривне рост на 10,4%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минэкономики оценивает падение ВВП за 8 мес.-2020 на 5,8%

НБУ получил от Luregio Limited Тигипко документы для согласования покупки ПИБа

PGNIG заинтересован в участии в энергоприватизации в Украине – компания

ФГИ и PGNIG подписали соглашение о неразглашении покупателем конфиденциальной информации об объектах приватизации

Хохштайн покидает набсовет "Нафтогаза" и заявлет о саботаже коррумпированных сил

ПОСЛЕДНЕЕ

"Энергоатом" и "Укрэнерго" завершили очередной этап подготовки синхронизации украинской энергосистемы с ENTSO-Е

Зеленский подписал закон об освобождении ВПЛ от уплаты туристического сбора за проживание во временных помещениях

Минэкономики оценивает падение ВВП за 8 мес.-2020 на 5,8%

Новая команда "Укроборонпрома" не закупала бронеавтомобили в "Богдан Моторс"

НБУ получил от Luregio Limited Тигипко документы для согласования покупки ПИБа

Польская PGNIG перенесла начало разведки газа в Украине на 2021г

PGNIG заинтересован в участии в энергоприватизации в Украине – компания

ФГИ и PGNIG подписали соглашение о неразглашении покупателем конфиденциальной информации об объектах приватизации

"Укравтодор" берет на баланс дороги в Чернобыльской зоне отчуждения

Украина вошла в Топ-30 стран по уровню развития почтовых услуг

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА