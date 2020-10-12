Высокая конкуренция на рынке офисов стимулирует выход проектов с "зеленой" сертификацией – мнение

Тренд на энергоэффективность и высокая конкуренция на рынке офисной недвижимости в Украине стимулируют запуск проектов, соответствующих требованиям международных "зеленых" сертификатов, считают в компании NAI Ukraine.

"Интерес к "зеленой" сертификации в Украине появился сравнительно недавно – большая часть проектов прошли ее в последние пять лет. Так, среди названий проектов с "зеленой" сертификацией – однозначно наиболее заметные и успешные проекты рынка. Если сравнивать с динамикой сертификации в Украине прошлых годов, когда это были лишь отдельные случаи, то количество проектов, проходящих ее сейчас, позволяют говорить о "буме", – отметила руководитель отдела консалтинга NAI Ukraine Марина Гуревич в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По ее данным, в Украине сертифицировано 18 зданий, из них шесть – по европейской системе эко-сертификации BREEAM (две очереди БЦ "Астарта", "Гранд" в Киеве, "Оптима Плаза" во Львове) и 13 объектов – по американской системе LEED (здания в Unit.City, Lviv Innovation Park, БЦ MAG.NETT и KMOST, отдельные офисы Shell, NOX, NEC, бутик Chanel). При этом в целом в Восточной Европе насчитывается 457 таких проектов, в Западной – почти 5 тыс. проектов, в США – более 20,7 тыс.

Среди триггеров развития "зеленой" сертификации эксперт называет требования социально ответственных клиентов, государственную регуляторную политику, снижение операционных расходов на фоне растущей стоимости коммунальных услуг, заботу о здоровье и окружающей среде, пиар.

"Высокая конкуренция на рынке недвижимости заставляют девелоперов как можно быстрее внедрять новые форматы. Несмотря на то что цена за 1 кв. м такого экоздания несколько выше от "обычного", запросов от инвесторов становится все больше", – указывает Гуревич.

По ее оценке, "зеленая" сертификация здания позволяет сократить операционные расходы в среднем на 11-15%, увеличивает стоимость бизнеса (до 38%), обеспечивает лучшие конкурентные позиции на рынке, улучшает репутацию и имидж бренда (до 18%), а также позволяет увеличить арендные платежи (до 18% в среднем выше арендный доход). Кроме того, сертифицированные бизнес-центры привлекают прогрессивную аудиторию арендаторов, доля которой в стране постоянно растет.

"Все больше индивидуальных пользователей зданий и компаний-арендаторов знают о сертифицированных зданиях и их преимуществах, поэтому девелоперы пытаются удовлетворить новый запрос рынка. Возможно, пока это не решающее конкурентное преимущество, однако его влияние в ближайшие годы будет только расти", – пояснила аналитик.

NAI Ukraine создана в 2016 году, является украинским представительством сети консалтинговых компаний в сфере коммерческой недвижимости NAI Global.

NAI Global владеет более чем 400 офисами в 55 странах мира с 7 тыс. сотрудников. Ежегодный объем сделок компании составляет более $45 млрд. В управлении компании находится более 38 млн кв. м. Является дочерним предприятием компании C-III Capital Partners, которая управляет порядка $150 млрд.