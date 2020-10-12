Экономика

09:47 12.10.2020

Администрация КЖРК обещает матпомощь протестующим при прекращения забастовки, профсоюзы инициируют отставку руководства

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Администрация КЖРК обещает матпомощь протестующим при прекращения забастовки, профсоюзы инициируют отставку руководства

Администрация Криворожского железорудного комбината (КЖРК) заявила о возможности выплаты протестующим работникам материальной помощи на оздоровление и бытовые нужды в случае прекращения забастовки и нормализации деятельности предприятия.

"В случае поступления от своих работников, которые оставались в шахтных условиях после окончания рабочих смен и не выполняли трудовую функцию, заявлений о предоставлении им материальной помощи на оздоровление или на насущные бытовые нужды, администрация ПАО "КЖРК" оставляет за собой право на их полноценное рассмотрение и удовлетворение. Поэтому, пользуясь случаем, призываем найти решительность наших сотрудников, которые до сих пор остаются в шахте, прекратить свою неправомерную деятельность и вернуться к нормальной жизни", - указано в официальной информация КЖРК о текущей ситуации на предприятии, обнародованной на корпоративном сайте в воскресенье.

При этом отмечается, что к настоящему времени работники шахты "Октябрьская" отказываются покидать подземные шахтные условия, где они незаконно находятся, начиная с 3 сентября 2020 года, несмотря на все попытки администрации убедить их прекратить неправомерные действия.

В документе излагается хронология протекания протестной акции и действий администрации по нормализации ситуации и налаживанию конструктивного диалога. В частности, сообщается, что 3 сентября-2020 ночная смена участке №16 шахты "Октябрьская" не осуществляла добычу железной руды, а после окончания рабочей смены пятеро работников участка остались в подземных условиях. К ним присоединился и ряд других работников подразделения. Для выяснения причин такого поведения к рабочим спустилось руководство шахты, а позднее в этот же день, и представители администрации предприятия, однако посещение работников не принесло результатов.

4 сентября возле здания управления КЖРК прошел митинг, после которого делегаты акции встретились с руководством предприятия, однако диалога не получилось. В этот же день состоялись продолжительные переговоры с работниками "Октябрьской" в вагоно-электровозном депо на горизонте 1265 метра. Единственной просьбой администрации к шахтерам, которые оставались под землей, оставить шахтную выработку и приобщиться к конструктивному диалогу на поверхности, однако это было отвергнуто работниками.

С 8 сентября-2020 отказались покидать подземные условия несколько работников шахты "Родина" - общее максимальное количество протестующих под землей достигало 96 чел. К ним также присоединились работники ш. "Гвардейская" (92 чел.) и ш. "Терновская" (58 чел.).

10 сентября администрация приступила к выполнению требований меморандума о взаимопонимании, не подписанного протестующими, в одностороннем порядке - издан приказ №3850 о повышении тарифных ставок и окладов на 25% (определенным профессиям), на 10% всем остальным. 11 сентября был издан приказ о дополнении перечня профессий, по которым произошло повышение тарифных ставок и окладов на 25%. После дополнения перечень составил 134 профессии, первоначальное количество - 48 наименований.

После этого администрация предпринимала несколько раз попытки договориться с шахтерами, чтобы они поднялись на поверхность.

28 сентября КЖРК обратился в Октябрьский районный суд Кривого Рога с иском к 10 ответчикам - физическим лицам, являющимся работниками предприятия, третьи лица – профсоюзные организации предприятия, о признании незаконными забастовки, организованной ответчиками в подземных условиях шахт предприятия и начатого 3 сентября без объявления и выдвижения официальных требований администрации.

30 сентября администрация КЖРК издала приказ №4012 о повышении тарифных ставок и окладов всем категориям работников предприятия с 1 октября еще на 10%.

К настоящему времени работники "Октябрьской" отказываются покидать шахту, фактически требуя оплатить предприятием момента время пребывания под землей в ходе незаконной акции.

"Администрация КЖРК осуждает избранные работниками методы, имеющие явно неправомерный характер. В то же время руководство предприятия с пониманием относится к тому факту, что в результате собственного поведения так называемые "забастовщики" оказались в затруднительном материальном и психологическом положениях, спровоцировали боль и переживания среди своих близких и родных", - констатируется в информации предприятия, поэтому администрация и заявила о готовности предоставить матпомощь.

В свою очередь лидер Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец на странице в Facebook в воскресенье сообщил, что на шахте "Октябрьская" 39 сутки продолжается протест

"21 горняк остается в подземных условиях. Коллеги протестующих на поверхности начали сбор подписей о недоверии и.о. председателя правления КЖРК Сергею Новаку. Профсоюзы инициируют расторжение трудового договора с руководителем предприятия в соответствии с 45 ст. КЗоТ", - написал Волынец.

Шахта "Жовтнева", "Батькивщина", "Гвардейская" и "Терновская" входят в состав ПАО "КЖРК".

КЖРК специализируется на подземной добыче железной руды.

Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций комбината.

КЖРК владеют группа "Метинвест" и группа "Приват". Операционное управление предприятием осуществляет группа "Приват".

Теги: #забастовка #кжрк
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