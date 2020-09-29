Экономика

11:04 29.09.2020

Ferrexpo передала медикам Горишних Плавней скорые на 3 млн грн

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Ferrexpo передала медикам Горишних Плавней скорые на 3 млн грн

Больница интенсивного лечения I уровня и Центр первичной медико-санитарной помощи г.Горишни Плавни получили два санитарных автомобиля Renault Master - очередную партию помощи от горнорудной компании Ferrexpo, чьи основные производственные активы расположены в этом городе.

"Общая стоимость автомобилей составляет около 3 млн грн. Данная поставка была осуществлена в рамках большой программы помощи Ferrexpo по борьбе с COVID-19", - отмечается в пресс-релизе компании.

Мэр города Дмитрий Быков поблагодарил за систематическую поддержку, оказываемую горно-обогатительными комбинатами (ГОК) Ferrexpo.

"К сожалению, статистика заболевших COVID-19 не радует хорошими новостями, ситуация также осложняется сезонными всплесками других вирусных заболеваний. Мы … не прекращаем программы помощи, изучая потребности и систематически передавая необходимое оборудование, транспорт, медикаменты и средства защиты больницам", - отметил директор Благотворительного фонда Полтавского ГОКа Вячеслав Минязев.

В марте этого года совет директоров Ferrexpo принял решение, что предприятия группы - Полтавский, Еристовский и Белановский ГОКи – выделят $2,5 млн помощи медицинским учреждениям для борьбы с пандемией COVID-19 на территории Полтавской области, а также в рамках национальных программ по всей территории Украины. Отмечалось, что в первую очередь деньги будут направлены на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, тест-систем для определения коронавируса и остального необходимого оборудования, а дальнейшее распределение помощи будет осуществляться в соответствии с первоочередными потребностями медицинских учреждений.

Ferrexpo - железорудная компания с активами в Украине. На Лондонской фондовой бирже (LSE) обращаются акции британской Ferrеxpo plc, которая владеет 100% акций швейцарской Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа, 100% акций Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа. Константин Жеваго через Fevamotinico S.a.r.l. владеет 50,3% акций Ferrexpo.

В первом полугодии 2020 года Ferrexpo сократило чистую прибыль на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $249,91, а выручка компании снизилась на 1,4% – до $775,83 млн при росте производства и продаж окатышей соответственно на 5% и 22%.

 

Теги: #ferrexpo
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