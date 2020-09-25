Экономика

15:07 25.09.2020

ЕБА опасается возможности принятия изменений в механизм продажи необработанной древесины без обсуждения с бизнесом

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ЕБА опасается возможности принятия изменений в механизм продажи необработанной древесины без обсуждения с бизнесом

О разработке механизма продажи древесины без обсуждения с бизнесом заявила Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) и призвала Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины привлечь к этому процессу экспертов отрасли. 

В ассоциации отметили, что 28 августа на сайте Минприроды появилась информация о том, что ведомство работает над изменениями к постановлению Кабинета министров №1178, которые должны обновить механизм продажи необработанной древесины.

Представители комитета деревообрабатывающей и мебельной отрасли ЕБА в начале сентября обратились с просьбой к министерству привлечь ее экспертов к работе над такими изменениями. "Однако до сих пор этого не произошло, ассоциация опасается, что вышеуказанные изменения могут быть приняты без обсуждения с бизнес-сообществом, а именно с деревообрабатывающими предприятиями - главными потребителями необработанной древесины", - указывают в ассоциации.

В ЕБА подчеркивают, что любые изменения, касающиеся работы компаний, должны предварительно обсуждаться с представителями бизнес-сообщества.

"Принятие решений, от которых будет зависеть развитие и будущее целой отрасли, без обсуждения с представителями этой же индустрии недопустимо", - заявляют в ЕБА и подчеркивают: устойчивое развитие деревообрабатывающей отрасли невозможно без наработки оптимального механизма реализации необработанной древесины переработчикам, подчеркнули в ассоциации. 

Так, у экспертов комитета есть ряд важных комментариев и предложений относительно содержания необходимых изменений в постановление №1178. "Наработка сбалансированного документа возымеет существенное влияние на деревообрабатывающую отрасль, ведь круглый лес - основное сырье для переработчиков и, как правило, его цена - главная составляющая себестоимости продукции", - отмечают в ЕБА.

Учитывая это, ассоциация настаивает на обязательном привлечении широкого круга участников, в частности ее специалистов, к обсуждению механизмов продажи необработанной древесины, в частности изменений в постановление №1178, чтобы обеспечить равные условия для всех участников рынка, сохранить конкурентоспособность деревообрабатывающей отрасли. 

Теги: #древесина #лес #еба
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