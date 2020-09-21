Экономика

20:34 21.09.2020

МКМТ прекратила пересмотр антидемпинговых мер на аммиачную селитру из РФ - торгпред

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МКМТ прекратила пересмотр антидемпинговых мер на аммиачную селитру из РФ - торгпред

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) прекратила пересмотр антидемпинговых мер на аммиачную селитру из РФ, сообщил заместитель министра экономики Украины - торговый представитель Тарас Качка.

"Сегодня МКМТ приняла решение о прекращении пересмотра антидемпинговых мер на аммиачную селитру происхождением из РФ. Эти меры действовали с 2008 года и обросли невероятным количеством юридических хвостов. Аж до дела в ВТО (DS 493), которое Украина в свое время проиграла", - написал он в "Фейсбуке" в понедельник.

Торгпред добавил, что их применение не имеет смысла на практике, поскольку на удобрения из РФ действует, и будет действовать эмбарго.

"Теперь еще и дополнительных не развязанных правовых узлов станет меньше", - отметил он.

По мнению Качки, "весеннее противостояние по удобрениям" должно заменить партнерство между "Нафтогазом", производителем удобрений и аграриями.

"Конструктивное сотрудничество между ними позволяло бы покупать газ по наиболее дешевым ценам, производить удобрения по наиболее оптимальной цене и, как следствие, оставлять в Украине как можно большую долю добавленной стоимости", - добавил торгпред.

Как сообщалось, антидемпинговые меры в отношении аммиачной селитры из РФ были введены в мае 2008 года. МКМТ начала пересмотр антидемпинговых мер по просьбе отечественных производителей аммиачной селитры, которые указали на то, что они недостаточно предотвращают вред, наносимый отечественному производителю демпинговым импортом из РФ.

Теги: #селитра #мкмт
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