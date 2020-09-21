МКМТ прекратила пересмотр антидемпинговых мер на аммиачную селитру из РФ - торгпред

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) прекратила пересмотр антидемпинговых мер на аммиачную селитру из РФ, сообщил заместитель министра экономики Украины - торговый представитель Тарас Качка.

"Сегодня МКМТ приняла решение о прекращении пересмотра антидемпинговых мер на аммиачную селитру происхождением из РФ. Эти меры действовали с 2008 года и обросли невероятным количеством юридических хвостов. Аж до дела в ВТО (DS 493), которое Украина в свое время проиграла", - написал он в "Фейсбуке" в понедельник.

Торгпред добавил, что их применение не имеет смысла на практике, поскольку на удобрения из РФ действует, и будет действовать эмбарго.

"Теперь еще и дополнительных не развязанных правовых узлов станет меньше", - отметил он.

По мнению Качки, "весеннее противостояние по удобрениям" должно заменить партнерство между "Нафтогазом", производителем удобрений и аграриями.

"Конструктивное сотрудничество между ними позволяло бы покупать газ по наиболее дешевым ценам, производить удобрения по наиболее оптимальной цене и, как следствие, оставлять в Украине как можно большую долю добавленной стоимости", - добавил торгпред.

Как сообщалось, антидемпинговые меры в отношении аммиачной селитры из РФ были введены в мае 2008 года. МКМТ начала пересмотр антидемпинговых мер по просьбе отечественных производителей аммиачной селитры, которые указали на то, что они недостаточно предотвращают вред, наносимый отечественному производителю демпинговым импортом из РФ.