Экономика

11:56 21.04.2021

МКМТ возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину белорусского крахмала

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МКМТ возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину белорусского крахмала

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) по жалобе Ассоциации производителей картофеля и крахмалопродуктов Украины исследовала объемы демпингового импорта крахмала из Беларуси за период 2017-2019 гг., установила рост доли его импорта на украинском рынке крахмала при уровне его цен ниже себестоимости аналогичных украинских продуктов и возбудила соответствующее антидемпинговое расследование.

Согласно сообщению в газете "Урядовый курьер" в среду, ассоциация производителей картофеля и крахмалопродуктов подала в МКМТ жалобу от имени предприятия-производителя крахмала ЧМП "Вимал" о возбуждении антидемпингового расследования относительно импорта в Украину картофельного крахмала из Республики Беларусь.

Рассмотрев жалобу, МКМТ нашла достаточно доказательств того, что импорт белорусского крахмала в Украину мог осуществляться по демпинговым ценам, при этом доля такого импорта росла за исследуемый период 2017-2019 гг., колеблясь в пределах от 25,1% до 84,6%. За аналогичный период часть демпингового импорта в общем потреблении Украиной картофельного крахмала колебалась от 9,7% до 27,8%, а относительно его производства - от 15,8% до 54%. При этом цены демпингового импорта в течение периода исследования были ниже уровня цен и уровня себестоимости производимой на "Вимале" продукции.

МКМТ сообщила, что ассоциация привела в жалобе достаточно доказательств того, что импорт беларусского крахмала мог причинять ущерб национальному товаропроизводителю, приводя, среди прочего, к сокращению объемов производства, увеличению запасов товара на складах, уменьшению коэффициента ликвидности и прибылей компании на внутреннем рынке, постоянному снижению рентабельности.

Комиссия поручила проведение антидемпингового расследования Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

По данным Госстата, во второй половине 2020 года Украина импортировала 285,8 тонн картофельного крахмала из Республики Беларусь на общую сумму $188,6 тыс, что составило 35,3% от всего экспорта данного продукта. За аналогичный период 2020 года Украина импортировала 201 тонну крахмала из Польши на $135,5 тыс, и 154 тонны из Дании на $145,5 тыс.

При этом Украина экспортировала во второй половине 2020 года 1,23 тыс. тонн картофельного крахмала на $923 тыс, 95,4% которого было поставлено в Китай.

Теги: #расследование #крахмал #мкмт #беларусь
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