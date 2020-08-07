До 15 сентября ответственные органы должны отчитаться перед Кабмином об условиях хранения селитры - Немчинов

Ответственные органы в Украине должны до 15 сентября отчитаться о проверках структур, которые хранят аммиачную селитру, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram-канале по итогам заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во исполнение поручений президента Украины и премьер-министра.

"Гоструда вместе с ГСЧС, Мининфраструктуры, Национальной полицией, областными и Киевской городской госадминистрацией должны провести внеплановые мероприятия государственного контроля за соблюдением требований законодательства в сфере охраны труда, техногенной и пожарной безопасности субъектами хозяйствования, которые сохраняют аммиачную селитру насыпью для применения на предприятиях любой отрасли, а также используют ее для изготовления кальциевой селитры, комплексных и жидких минеральных удобрений", - сообщил Немчинов.

Он также отметил, что результаты проверок нужно подать в Кабинет министров до 15 сентября текущего года.

Решение Госкомиссии было доведено в ходе селекторного совещания главам областных государственных администраций и городским головам областных центров.