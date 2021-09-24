Минцифры инициирует пересмотр решения МКМТ о введении пошлины на импорт проводов – глава "Укрэлектрокабеля"

Ассоциация "Укрэлектрокабель", объединяющая украинских производителей кабельной продукции, заявляет о требовании Министерства цифровой информации пересмотреть решение Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) о введении 23,5%-ной пошлины на импортную проводниковую продукцию, которое должно вступить в силу в середине октября.

"Это создает крайне опасный прецедент, доказывая, что легальные механизмы защиты внутреннего рынка вновь уступают место неформальным договоренностям, как это было еще лет десять назад…. Мы удивлены, что Минцифры, которое не является членом МКМТ, не отвечает за развитие промышленности, грубо вмешивается и своими действиями уничтожает национального производителя", - заявляет глава ассоциации Анатолий Пушкарь в своем блоге на Lb.ua.

Как отмечает Пушкарь, в своем письме Минцифры приводит поверхностные аргументы о неспособности украинских производителей выпускать кабельно-проводниковую продукцию.

"Такие заявления вызывают не просто возмущение, но и большое разочарование в компетентности некоторых чиновников, ведь наши предприятия имеют 80-летнюю историю, кадровый и научный потенциал. Отрасль экспортирует 25% своей продукции. Однако давление импорта ежегодно приводит к потере позиций на внутреннем рынке, что требует существенного сокращения производства и увольнения работников. За последние пять лет объем производства в отрасли существенно снизился, а импорт вырос на 80%", - отмечает Пушкарь.

Он выразил уверенность, что инициатива Минцифры происходит под давлением импортеров, "которые крайне заинтересованы завладеть украинскими контрактами на проведение цифровизации и в этом им подыгрывают наши отдельные чиновники".

Как заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" директор завода "Южкабель" Юрий Золотарев, пересмотр решения МКМТ о введении спецпошлины на импортную продукцию приведет к сокращению 200 рабочих предприятия к концу года.

"Такого удара предприятие не имело от начала пандемии. Неужели именно так государство пытается "защитить" украинского производителя от быстрого роста импорта… Мы - предприятие с большой историей и авторитетом - просим власти защитить нас и нашу продукцию от уничтожения ", - отметил он.

По словам Пушкаря, "Минэкономики втайне, на основании обычного письма Минцифры, собирается проводить авральное заседание МКМТ даже без привлечения национального производителя".

Как сообщалось, МКМТ 14 сентября опубликовала в "Урядовом курьере" свое решение от 23 апреля этого года о применении сроком на три года специальной пошлины на импорт в Украину проводов независимо от страны происхождения: в первый год действия – 23,5%, во второй – 22,3% и в третий – 21,2%. Решение вступит в силу через 30 дней после публикации.

"Это дело является беспрецедентным, так как решение Комиссии не публиковалось почти пять месяцев из-за давления отдельных народных депутатов и должностных лиц, которые лоббировали интересы импортеров", - прокомментировала тогда эту публикацию Елена Омельченко – партнер фирмы "Ильяшев и Партнеры", которая представляла интересы украинских производителей.

Расследование в отношении импорта проводниковой продукции было возбуждено 28 июля 2020 года по инициативе заводов "Одесскабель" и "Южкабель" (суммарно производят свыше 50% этой продукции в Украине).

По данным МКМТ, за период расследования – с начала 2017 года по середину 2020 года – объемы импорта выросли на 128,8%, доля импорта в общем производстве – на 180,4%, в потреблении – на 74,8%.

По данным Гостаможслужбы, импорт в Украину по общему коду 8544 "Провода изолированные, кабели и другие изолированные электрические проводники, кабели волоконно-оптические" за первое полугодие 2021 года составил 30,2 тыс. тонн на $310,95 млн, увеличившись за год соответственно на 24,6% и 44,9%.

Ассоциация "Укрэлектрокабель" объединяет 16 предприятий, в том числе 12 производители кабельной продукции, трех производителей основных материалов и УкрНИИКП. На мощностях входящих в ассоциацию предприятий ежегодно выпускается более 95% наименований кабелей и проволоки, используемых в Украине, общей стоимостью более 3,9 млрд грн в год.

В то же время против выступила Американская торговая палата в Украине (AmCham).