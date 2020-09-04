События

04:47 04.09.2020

В Бейруте обнаружили еще более четырех тонн аммиачной селитры, ставшей причиной разрушительных взрывов

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В Бейруте обнаружили еще более четырех тонн аммиачной селитры, ставшей причиной разрушительных взрывов

Ливанская армия в четверг заявила об обнаружении более четырех тонн аммиачной селитры близ порта в Бейруте, спустя почти месяц после серии разрушительных взрывов, сообщил в четверг межарабский телеканал "Аль-Арабийя".

"Группа инженеров работает над решением проблем с нитратом аммония", - говорится в заявлении армии.

В нем отмечается, что 4,35 т взрывчатого вещества обнаружены у девятого въезда на территорию порта Бейрута.

Несколько мощных взрывов прогремели 4 августа в портовой зоне Бейрута. Власти Ливана тогда заявили, что причиной стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

В результате трагического происшествия погибли более 170 человек, еще 6 тыс. человек получили травмы. Взрывной волной разрушено большое количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта.

Теги: #бейрут #обнаружение #селитра #ливан
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