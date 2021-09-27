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09:59 27.09.2021

Минцифры добилось пересмотра решения МКМТ об ограничении импорта проводов

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Минцифры добилось пересмотра решения МКМТ об ограничении импорта проводов

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) решением от 23 сентября начала пересмотр своего решения от 23 апреля о введении 23,5%-ной специальной пошлины на импортную проводниковую продукцию, которое должно вступить в силу в середине октября.

Как говорится в сообщении МКМТ в газете "Урядовый курьер", инициатором пересмотра стало Министерство цифровой трансформации Украины, его проведение поручено Минэкономики.

"Информация, подаваемая Минэкономики, должны базироваться на фактах, а не на голословных утверждениях или допущениях", – указывается в объявлении, согласно которому комментарии и информация в рамках пересмотра принимаются до 30 сентября этого года.

Как сообщалось, МКМТ только 14 сентября опубликовала в "Урядовом курьере" решение от 23 апреля о применении сроком на три года пошлины на импорт проводов независимо от страны происхождения: в первый год действия – 23,5%, во второй – 22,3% и в третий – 21,2%. Решение вступит в силу через 30 дней после публикации.

"Это дело является беспрецедентным, так как решение Комиссии не публиковалось почти пять месяцев из-за давления отдельных народных депутатов и должностных лиц, которые лоббировали интересы импортеров", - прокомментировала тогда эту публикацию Елена Омельченко – партнер фирмы "Ильяшев и Партнеры", которая представляла интересы украинских производителей.

В то же время против введения пошлин выступила Американская торговая палата в Украине (AmCham) и операторы связи.

Расследование в отношении импорта проводниковой продукции было возбуждено 28 июля 2020 года по инициативе заводов "Одесскабель" и "Южкабель" (суммарно производят свыше 50% этой продукции в Украине).

По данным МКМТ, за период расследования – с начала 2017 года по середину 2020 года – объемы импорта выросли на 128,8%, доля импорта в общем производстве – на 180,4%, в потреблении – на 74,8%.

По данным Гостаможслужбы, импорт в Украину по общему коду 8544 "Провода изолированные, кабели и другие изолированные электрические проводники, кабели волоконно-оптические" за первое полугодие 2021 года составил 30,2 тыс. тонн на $310,95 млн, увеличившись за год соответственно на 24,6% и 44,9%.

Попытки Минцифры добиться пересмотра решения МКМТ раскритиковал ассоциация "Укрэлектрокабель", которая объединяет 16 предприятий, в том числе 12 производители кабельной продукции, трех производителей основных материалов и УкрНИИКП.

"Это создает крайне опасный прецедент, доказывая, что легальные механизмы защиты внутреннего рынка вновь уступают место неформальным договоренностям, как это было еще лет десять назад…. Мы удивлены, что Минцифры, которое не является членом МКМТ, не отвечает за развитие промышленности, грубо вмешивается и … уничтожает национального производителя", - прокомментировал действия Минцифры глава ассоциации Анатолий Пушкарь.

Теги: #минцифры #провода #мкмт
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